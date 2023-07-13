Оппозиционера Милова заочно арестовали по статье о фейках

Суд в Москве заочно арестовал оппозиционера Владимира Милова на два месяца с момента его потенциального задержания в России по статье о так называемых фейках про российскую армию. Об этом сообщает "Медиазона".

По версии следствия, "фейки" содержатся в видео "Преступления Путина", опубликованном на ютьюб-канале "Навальный Live". В статусе обвиняемого Милов находится с августа 2022 года. В мае 2023 года обвинение ему ужесточили: теперь следствие настаивает, что "фейки" оппозиционер распространял по мотивам политической ненависти. За это ему грозит до десяти лет колонии.

При этом в розыск Милова объявили ещё в июне 2022 года – тогда было неизвестно, по какому делу. В мае 2022 года Минюст объявил оппозиционера иностранным агентом. Милов уехал из России в 2021 году на фоне преследований сторонников оппозиционного политика Алексея Навального.