Поводом для дела о фейках против Роднянского стали 4 поста в соцсетях

Уголовное дело по статье о фейках про российскую армию против продюсера Александра Роднянского возбудили из-за трёх постов в инстаграме и одного – в телеграме. Об этом сообщает "Медиазона" из зала суда в Москве.

Выяснилось, что поводами для дела стали публикации в инстаграме Роднянского о российской атаке по роддому в Мариуполе, об убийствах мирных украинцев российскими военными и о российских ударах по гражданским объектам в Киеве, Днепре и Запорожье (последний пост был также размещён в телеграм-канале Роднянского).

Об уголовном деле против продюсера стало известно в мае 2023 года, когда суд заочно его арестовал, также Роднянского объявили в розыск. По сообщению "Медиазоны", интересы продюсера в суде представлял государственный адвокат. Он отказался от выступления по поводу обвинения и сказал, что с Роднянским даже не связывался.

Роднянский, родившийся в Киеве, регулярно высказывается против российского вторжения в Украину. После начала войны он закрыл все свои проекты в России и уехал из страны. В марте 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу лично обратился в Минкульт с просьбой исключить "Зеленского и Роднянского из культурной повестки России". В октябре 2022 года Минюст внёс Роднянского в список "иноагентов".