Оппозиционеру Льву Шлосбергу смягчили меру пресечения

Суд во Пскове смягчил меру пресечения заместителю председателя партии "Яблоко" Льву Шлосбергу, которого обвиняют в повторной дискредитации российской армии. Домашний арест заменили запретом определённых действий. Об этом сообщили в Псковском отделении "Яблока".

Шлосберга отправили под домашний арест 11 июня, ранее у него прошли обыски. "Лев Шлосберг четыре месяца был лишен возможности общаться с людьми, пользоваться интернетом и мобильной связью, отправлять и получать письма", - отмечают в "Яблоке".

Подробностей о том, какие именно действия сейчас будут запрещены Шлосбергу, пока нет. Сам он решение суда пока не комментировал. Телеграм-каналы обратили внимание, что утром 7 октября пресс-служба судов Псковской области сообщила о продлении Шлосбергу домашнего ареста, хотя заседание суда к тому времени ещё не состоялось. Впоследствии сообщение было удалено.

Уголовное дело против Шлосберга было возбуждено из-за размещенного в Интернете видео его дебатов с историком Юрием Пивоваровым на канале "Живой гвоздь", на которых Шлосберг призывал к немедленному прекращению огня в Украине. Шлосберг настаивает, что, вопреки утверждениям следствия, он не размещал в сети это видео.

По делу о дискредитации Шлосбергу грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, против него возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей "иностранного агента".

На днях был отправлен в СИЗО ещё один зампредседатель "Яблока" Максим Круглов. Его обвинили по более тяжкой статье - о распространении так называемых фейков об армии.

