Зампред "Яблока" Максим Круглов арестован по делу о "фейках"

Замоскворецкий суд Москвы в четверг санкционировал арест до 29 ноября бывшего депутата Мосгордумы, зампреда партии "Яблоко" Максима Круглова. Его обвиняют в распространении "фейков" о российской армии.

О задержании политика днём ранее сообщил Следственный комитет. В "Яблоке" в свою очередь рассказали, что партия занимается организацией юридической помощи Круглову.

Экс-депутата задержали в Санкт-Петербурге, после чего доставили в Москву, где в его квартире прошёл обыск.

В материалах дела говорится, что в апреле 2022 года Максим Круглов публично распространил в открытом доступе для неограниченного круга лиц в телеграм-канале "заведомо ложную информацию о действиях российских военных против мирного населения Украины".

Перед началом заседания по избранию меры пресечения адвокат Наталья Тихонова рассказала "Медиазоне", что поводом для возбуждения уголовного дела против Круглова стали два поста в его телеграм-канале. Один был посвящен Буче, в другом политик со ссылкой на данные ООН писал о мирных украинцах, погибших в ходе российского вторжения.

Сам Максим Круглов на допросе сказал, что не помнит, публиковал ли он эти посты, поэтому вину не признаёт.