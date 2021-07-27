Опрос: большинство украинцев против тезиса Путина об "одном народе"

55 процентов граждан Украины, опрошенных социологической группой "Рейтинг", не согласны с тезисом президента России Владимира Путина о том, что "русские и украинцы - это один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству". Результаты опроса приводит Украинская служба Радио Свобода.

41 процент опрошенных согласны с мнением Путина.

Среди опрошенных жителей востока Украины, а также прихожан Украинской православной церкви (Московского патриархата) с мнением президента России согласны более 60 процентов. Среди избирателей ряда оппозиционных партий, которые считаются пророссийскими - в частности Оппозиционной платформы - За жизнь Виктора Медведчука и Юрия Бойко - этот процент ещё больше.

Большинство избирателей партии президента Владимира Зеленского не согласно с тезисом Путина. Больше всего несогласных с ним - почти 90 процентов - среди сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко. На западе Украины согласных с Путиным существенно меньше, чем в других регионах.

Сторонники и противники мнения о "едином народе" почти равномерно представлены во всех возрастных группах. Среди молодёжи (18-29 лет) согласных с Путиным даже чуть больше, чем среди представителей старшего поколения.

Владимир Путин недавно опубликовал на сайте Кремля на русском и украинском языках статью, в которой высказал мнение, что русские и украинцы с точки зрения их исторического развития, по сути, являются одним народом. Статья вызвала дискуссию, с мнением российского президента, в частности, не согласились многие украинские историки. Идёт дискуссия также о политическом смысле статьи Путина - российский президент в ней, в частности, не стал подвергать сомнению суверенитет Украины, однако заявил, что Москва не допустит её превращения в "анти-Россию", чего, по его мнению, добиваются некие внешние силы.

Россия официально признана Украиной государством-агрессором, из-за аннексии Крыма и боевых действий в Донбассе. Большинство ведущих политических сил страны и лидеров общественного мнения выступают против тезиса об "одном народе", подчёркивают самобытность украинцев и право Украины развиваться независимо от России.