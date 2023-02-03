Опрос: на половине предприятий России мобилизовали до 3% сотрудников

Почти половина опрошенных российских компаний потеряла 1-3% сотрудников и вынуждена нести дополнительные расходы из-за мобилизации россиян на войну в Украине. Это следует из опроса более 200 предприятий среднего и крупного бизнеса из разных регионов России, результаты которого приводит "Коммерсантъ".

В 57% компаний сообщили, что помогают мобилизованным сотрудникам финансово, 43% – приобретают для них вещи и снаряжение, 30% – поддерживают юридически и 13% – психологически. Больше трети компаний обещают оказывать вернувшимся с войны психологическую и медицинскую помощь.

Только 13% предприятий заявили, что у них нет программ помощи мобилизованным. При этом 40% компаний утверждают, что материально помогают и семьям ушедших воевать в Украину.

В денежном выражении 21% респондентов заявили, что потратили на поддержку мобилизованных и их семей больше пяти миллионов рублей, остальные выделили меньше.

С началом мобилизации из разных регионов стала приходить информация, что мобилизованные вынуждены сами собирать себя на войну. Им не хватает экипировки, их просят самостоятельно купить защитные средства и аптечки. В некоторых случаях для этого их родственники берут кредиты и микрозаймы.

Эксперты не раз отмечали, что к мобилизации материально-техническая база российских вооружённых сил оказалась готова плохо – в частности, нет должного уровня подготовки мобилизованных. Это подтверждают и уже побывавшие на войне в Украине.

После объявления мобилизации из России уехали сотни тысяч россиян. Ещё 300 тысяч к концу октября были мобилизованы "по плану". Отток россиян вызвал дефицит специалистов среди прочего в производственной сфере – об этом заявляли 45% опрошенных работодателей.