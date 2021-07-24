Блеск, шик и нищета путинской России в эпоху пандемии: миллиарды спикера Володина, позолоченные унитазы гаишника Сафонова и антирекорды по смертности от ковида.
Кремль продолжает зачищать информационное пространство накануне выборов в Государственную Думу. Издание Insider и пятеро российских журналистов пополнили список иностранных агентов по версии министерства юстиции РФ.
Олимпиада в Токио без зрителей, но с императором. Россия без гимна и национального флага, но с музыкой Чайковского.
Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом, научным сотрудником философского факультета Карлова университета Александром Морозовым; журналистом Центра "Досье" Сергеем Каневым, руководителем Центра защиты прав СМИ Галиной Араповой и публицистом из Токио Чингизом Тугутовым.
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