Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Грани времени

Откуда миллиарды у спикера Володина? "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Вячеслав Володин, коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 29-й недели 2021 года

Блеск, шик и нищета путинской России в эпоху пандемии: миллиарды спикера Володина, позолоченные унитазы гаишника Сафонова и антирекорды по смертности от ковида.

Кремль продолжает зачищать информационное пространство накануне выборов в Государственную Думу. Издание Insider и пятеро российских журналистов пополнили список иностранных агентов по версии министерства юстиции РФ.

Олимпиада в Токио без зрителей, но с императором. Россия без гимна и национального флага, но с музыкой Чайковского.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом, научным сотрудником философского факультета Карлова университета Александром Морозовым; журналистом Центра "Досье" Сергеем Каневым, руководителем Центра защиты прав СМИ Галиной Араповой и публицистом из Токио Чингизом Тугутовым.

Видеоверсия программы

Подписывайтесь на телеграм-канал https://t.me/Shakirov_itogi

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG