США и Канада расширили санкции против России из-за войны в Украине

Соединённые Штаты ввели очередной раунд санкций против России, дополнив список рядом фамилий крупных российских бизнесменов и несколькими компаниями, среди которых "Магнитагорский металлурический комбинат" (МКК) и фонд "Сколково".

В перечне физических лиц глава МКК Виктор Рашников, бывший гендиректор "Фосагро" и миллиардер Андрей Гурьев, Андрей Мельниченко из "Еврохима", экс-председатель совета директоров "Трубной металлургической компании" Дмитрий Пумпянский, отмечает "Би-би-си". В санкционном списке также оказалась бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую называют приближённой президента Владимира Путина.

Канада во вторник расширила санкции против членов военного руководства России и оборонных предприятий в связи с войной в Украине.

В так называемый "чёрный список" внесены ещё 43 человека и 17 юридических лиц, в том числе, с учетом "ужасающих событий" в киевском пригороде Буча, говорится в сообщении на сайте канадского правительства. "Вопреки призывам мирового сообщества остановить вопиющие действия российский режим продолжает вести бессмысленную войну", - подчёркивается в распространённом во вторник сообщении. Ужесточение санкций в канадском правительстве назвали попыткой усилить давление "на российскую военную машину".

Под новыми канадскими санкциями оказались, в частности, научно-производственные компании "Алмаз" и "Салют", акционерное общество "Горизонт", пермский завод "Машиностроитель". Оттава "решительно осуждает убийства мирных граждан в Украине и будет использовать все имеющиеся в её распоряжении средства, чтобы все нарушения международного права были тщательно расследованы", отмечают власти.