Основатель проекта Gulagu.net Осечкин заочно арестован судом в Москве

Суд в Москве заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщает "Интерфакс". По данным ТАСС, дело об оправдании терроризма в отношении Осечкина возбуждено следователями ФСБ сегодня, 31 марта.

Осечкин объявлен в международный розыск. Другие детали не раскрываются.

В 2020 году Осечкин был заочно арестован Головинским судом Москвы по уголовному делу о мошенничестве. Оно было возбуждено ещё в 2о15 году. Сразу после этого основатель Gulagu.net уехал из России.

В 2022 году стало известно о возбуждении в отношении Осечкина уголовного дела о распространении так называемых фейках о российской армии.

Проект Gulagu.net публикует информацию о состоянии тюремной системы в России. Там неоднократно обнародовались сведения о преступлениях в российской тюремной системе.

Осечкин первым публиковал масштабные утечки сообщений о пытках и насилии в российских колониях и тюрьмах. Несколько из них закончились судебными приговорами для пытавших заключённых сотрудников ФСИН.

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