Французская полиция могла посчитать розыгрышем предполагаемое покушение на основателя Gulagu.net Владимира Осечкина. Об этом пишет издание "Проект". Издание ознакомилось с документом, которое, как утверждает Осечкин, представляет позицию следствия по этому делу.

О попытке покушения Осечкин рассказал в сентябре 2022 года. Как утверждал правозащитник, во время ужина он заметил на стене своего дома в Биаррице на юге Франции красную точку прицела, после чего прозвучали несколько выстрелов. Выжить ему помогли его "молниеносная реакция" и ошибки киллера, заявлял он. Доказательств случившемуся он не привёл.

Агентство France-Presse тогда сообщило, что прокуратура соседней с Биаррицом Байонны начала расследование, но не нашла ни одного подтверждения случившемуся. После о ходе расследования дела ничего не сообщалось. Французская прокуратура и суд отказались ответить на запросы "Проекта".

Осечкин показал журналисту издания документ, представляющий, как он говорит, позицию следствия по этому делу. Что это за документ и каким ведомством он был подготовлен издание не сообщает. Один из фрагментов текста он пересказал журналисту как свидетельство тому, что соседи тоже видели лазерный прицел. На самом деле там говорилось, что следователи считают, что, вероятно, над россиянином кто-то подшутил, утверждает издание.

Правозащитник говорит, что позиция прокуратуры, процитированная France-Presse была высказана, чтобы "заглушить медиа-волну". Журналистов "Проекта" в Биаррице встретили четверо охранников Осечкина. Они отказались представиться и отвечать на вопросы. Он уверяет, что это сотрудники оберегающего его специального подразделения французской полиции.

Осечкин заявлял, что о покушении его предупредил заранее расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев. Тот сказал "Проекту", что этого не делал. В реальности покушения Грозев сомневается.