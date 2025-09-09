Основателя проекта "Идите лесом" заочно приговорили к 6 годам

Мещанский районный суд Москвы 9 сентября заочно приговорил к шести годам колонии основателя проекта "Идите лесом", который помогает россиянам избежать призыва в армию, Григория Свердлина. Его признали виновным в распространении так называемых фейков о российской армии. Об этом сообщает "Медиазона".

Сторона обвинения просила приговорить Свердлина к восьми годам. В вину ему поставили пост от 3 апреля 2022 года во "ВКонтакте", в котором он писал об убийстве мирных жителей в украинской Буче. Как пишет "Медиазона", лингвистическую экспертизу для обвинения приготовили учительница математики Наталья Крюкова и переводчик Александр Тарасов, которые выступали в качестве экспертов во многих политических уголовных процессах.

В суде против Свердлина выступил всего один свидетель обвинения — Евгений Дворядкин, который сообщил, что был оскорблён постами обвиняемого.

РБК ранее со ссылкой на два источника писал, что дело на Свердлина завели после письма в Следственный комитет шести депутатов Госдумы от "Единой России": Ольги Занко, Эльвиры Аиткуловой, Антона Басанского, Татьяны Буцкой, Олега Гарина и Андрея Гимбатова.

Григорий Свердлин до российского вторжения в Украину возглавлял фонд помощи бездомным "Ночлежка". В марте 2022 года он покинул проект и уехал из России. Проект "Идите лесом" был организован после объявления в России так называемой частичной мобилизации. Волонтёры проекта помогают людям, желающим избежать призыва, в том числе в выезде из России. В 2023 году Свердлина признали "иноагентом" и объявили в розыск.