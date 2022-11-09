Осуждённую в России баскетболистку Грайнер этапировали в колонию

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в России по статье о контрабанде наркотиков, этапировали из подмосковного СИЗО в колонию. В какую – пока неизвестно. Об этом РБК сообщили её адвокаты Мария Благоволиная и Александр Бойков.
"Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания", цитирует сообщение адвокатов РБК.
По словам адвокатов, у них пока нет информации, куда отправили Грайнер и где она находится сейчас. Сторону защиты и посольство США должны уведомить, когда она прибудет в место назначения, уточнили адвокаты.
- Грайнер задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево. В её сумке нашли гашишное масло для вейпа. Это вещество запрещено к обороту в России, но легально в некоторых штатах США.
- В начале августа 2022 года суд в Химках признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил её к девяти годам колонии. Баскетболистка обжаловала приговор. Мособлсуд смягчить приговор отказался, но сократил срок с учётом дней, проведённых Грайнер в СИЗО, до восьми лет.
- Россия и США обсуждают обмен Грайнер и другого американца Пола Уилана, также осуждённого в России, на россиян, находящихся в заключении в США. Вашингтон предлагает к обмену россиянина Виктора Бута, приговорённого к 25 годам тюрьмы за попытку продать оружие колумбийским повстанцам. Агентство Bloomberg сообщало, что Москва настаивает на обмене только Грайнер на Бута или двух человек на двух.
- Грайнер, которой сейчас 32 года, выступала за екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В составе американской национальной сборной США она дважды выигрывала Олимпийские игры.
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