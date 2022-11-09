Осуждённую в России баскетболистку Грайнер этапировали в колонию

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в России по статье о контрабанде наркотиков, этапировали из подмосковного СИЗО в колонию. В какую – пока неизвестно. Об этом РБК сообщили её адвокаты Мария Благоволиная и Александр Бойков.



"Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания", цитирует сообщение адвокатов РБК.

По словам адвокатов, у них пока нет информации, куда отправили Грайнер и где она находится сейчас. Сторону защиты и посольство США должны уведомить, когда она прибудет в место назначения, уточнили адвокаты.