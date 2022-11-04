Осужденный по "дворцовому делу" Валерий Евсин вышел на свободу

Из ИК-2 в Псковской области вышел Валерий Евсин, которого обвинили в применении насилия к сотруднику Росгвардии на акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января 2021 года. Об этом сообщает телеграм-канал "Арестанты 212".

7 апреля 2021 года суд в Москве приговорил Евсина к двум годам колонии. Следствие утверждало, что во время акции он толкнул металлическое заграждение в сторону бойца Росгвардии. Евсин признал вину, он объяснил свои действия эмоциональным возбуждением из-за задержания несовершеннолетнего, которое показалось ему неправомерным. Дело Евсина рассматривалось в особом порядке.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Евсина политзаключенным.