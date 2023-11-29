Суд в Москве заочно арестовал украинскую певицу Джамалу по статье о так называемых фейках о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру. Ранее певица была объявлена МВД России в международный розыск.

В прокуратуре уточнили, что Джамала обвиняется в "публичном распространеним заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании вооруженных сил Российской Федерации, по мотивам национальной ненависти". Какую именно информацию и когда Джамала распространяла, не указывается.