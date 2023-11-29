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Суд в Москве заочно арестовал украинскую певицу Джамалу

Джамала
Джамала

Суд в Москве заочно арестовал украинскую певицу Джамалу по статье о так называемых фейках о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру. Ранее певица была объявлена МВД России в международный розыск.

В прокуратуре уточнили, что Джамала обвиняется в "публичном распространеним заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании вооруженных сил Российской Федерации, по мотивам национальной ненависти". Какую именно информацию и когда Джамала распространяла, не указывается.

  • Джамала (настоящее имя Сусана Джамаладинова) - певица и актриса крымско-татарского происхождения, Народная артистка Украины. Она окончила Национальную музыкальную академию Украины. В 2016 году Джамала, представляя Украину, стала победительницей "Евровидения" в Стокгольме с песней "1944" о сталинской депортации крымских татар. В 2023 году Джамала записала альбом "Крым", в котором собрала старинные песни своего народа.
  • Певица многократно высказывалась против аннексии Крыма Россией и против вооружённой агрессии России в Украине. В апреле 2022 года она была включена МИД России в список украинских артистов, въезд которых в Россию запрещён на 50 лет.

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