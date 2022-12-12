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Осуждённый за захват приёмной администрации Путина нацбол похоронен с воинскими почестями после гибели в "ЛНР"

Суд над участниками захвата приёмной Путина, архив

Бывший активист запрещённой в России Национал-большевистской партии Алексей Колунов похоронен в Москве с воинскими почестями после гибели в войне с Украиной. В церемонии участвовал Кремлёвский полк. В 2004 году Колунов был осуждён за захват приёмной Администрации президента России Владимира Путина.

О похоронах с участием Кремлёвского полка рассказал телеграм-канал незарегистрированной российской партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова", в которой состоят многие нацболы.

38-летний Колунов погиб при обстреле на территории контролируемой Россией Луганской области Украины 26 ноября. Сообщалось, что он пошёл на войну добровольцем за месяц до этого, а ещё в 2014 году помогал организовывать отряды, воюющие против Украины на стороне сепаратистов. Он посмертно награждён орденом Мужества, эту награду получают все российские военные, погибшие при исполнении.

Захват приёмной Администрации президента в центре Москвы произошёл в декабре 2004 года. 40 нацболов ворвались в здание на Ильинке рядом с Кремлём, забаррикадировались в здании и вывесили в окне свои флаги и лозунг с надписью "Путин, уйди сам!”. Из окон они разбрасывали листовки с лозунгами против властей и в поддержку демократии.

Участники акции сначала были обвинены в попытке насильственного захвата власти, порчи имущества и вандализма. Им грозило до 20 лет лишения свободы. Затем эти обвинения были сняты, активистам было предъявлено обвинение в массовых беспорядках. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от полутора до трёх с половиной лет. При этом 31 член НБП получил этот срок условно.

  • В 2014 году в Луганской области погиб ещё один участник захвата — Илья Гурьев.
  • Организатор акции, бывший глава московского отделения НБП Роман Попков живёт в Киеве и освещает войну с украинской стороны.

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