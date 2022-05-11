Серебренников покажет в Каннах фрагмент фильма о Лимонове

Российский режиссёр Кирилл Серебренников представит на кинофестивале в Каннах фрагменты из своего нового незавершённого фильма "Лимонов, баллада об Эдичке" с Беном Уишоу в роли радикального русского поэта Эдуарда Лимонова. В роли жены и диссидента Елены снялась Виктория Мирошниченко.

Фильм Серебренникова – экранизация биографии "Лимонов" французского писателя Эммануэля Каррера.

Режиссёр начал съемки фильма в России. Там удалось отснять примерно половину картины, когда разразилась война с Украиной.

Серебренников смог покинуть страну и завершит оставшуюся часть съемок в Европе. Трейлер покажут 17 мая. Фестивальная премьера ожидается весной 2023 года.

На фестиваль в Каннах Серебренников приедет последней законченной работой "Жена Чайковского".

Эдуард Лимонов (Савенко) родился в 1943 году. Большую часть детства провел в Харькове. Первый роман - "Это я, Эдичка" – Лимонов опубликовал в 1976 году в США, куда эмигрировал в 1974 году, по его словам, из-за давления КГБ.

После распада СССР вернулся в Россию и восстановил российское гражданство. В 1993 году Лимонов основал Национал-большевистскую партию, которую позднее российский суд признал экстремистской организацией и запретил. В 2010 году на ее основе была создана новая оппозиционная партия "Другая Россия". Умер в марте 2020 года в Москве.