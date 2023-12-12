От химоружия – до выборов в Сербии. Судьба дипломата, высланного из ЕС

17 декабря в Сербии состоятся внеочередные парламентские выборы, объявленные президентом страны Александром Вучичем "для снижения напряженности" после двух случаев массовых убийств весной этого года. Радио Свобода выяснило, что одним из наблюдателей на этих выборах от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будет Александр Студеникин – российский дипломат, высланный в 2022 году из Бельгии за "незаконные и подрывные действия против интересов и безопасности ЕС".

В Бельгии Студеникин числился советником по вопросам промышленного сотрудничества в постоянном представительстве России при ЕС. Там же работал герой другого недавнего расследования Радио Свобода – Денис Павлов, который был отправлен эмиссаром в Центральноафриканскую Республику, чтобы налаживать связи с полицией этой страны вместо наемника ЧВК "Вагнер" Виталия Перфильева.

По данным издания EU Observer, Студеникин был в числе 19 российских дипломатов, высланных из Бельгии в апреле 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В официальном сообщении на сайте Европейского союза фамилии высланных россиян не назывались, но было отмечено, что они высылаются и объявляются персонами нон-грата за "участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу", а также за "незаконные и подрывные действия против интересов и безопасности ЕС и его государств-членов".

Спустя полтора года, как узнало Радио Свобода, Александр Студеникин представляет Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе на досрочных парламентских и муниципальных выборах в Сербии, где не утихают споры о будущем страны – должно ли оно быть связано с Евросоюзом, или Россия должна остаться основным стратегическим партнером сербского правительства.

"Получается, у нас если русский – то шпион"

После высылки российских дипломатов из Бельгии издание EU Observer прямо называло Студеникина сотрудником Службы внешней разведки России. Об этом же Радио Свобода сказал высокопоставленный источник в ЕС, имеющий официальный доступ к секретной информации. Сам Студеникин в разговоре с Радио Свобода отверг предположения о своей связи со спецслужбами.

В Сербии Студеникин – один из 4 россиян в списке "долгосрочных" наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Как написано на сайте организации, он и его коллеги отвечают за мониторинг избирательного процесса и "глубокое понимание общих административных процедур и предвыборной обстановки". Вместе с ним БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Сербии представляют наблюдатели из США, Великобритании, Франции, Беларуси и других стран.

Миссия Студеникина в Сербии – временная. Тем не менее, в марте 2023 года Радио Свобода выяснило, что несколько россиян, высланных из стран Евросоюза после начала полномасштабной войны в Украине, были переведены на работу в российское посольство в Сербии – одной из немногих европейских стран, воздержавшихся от санкций в отношении России и от высылки российских дипломатов. С помощью открытых источников нам удалось подтвердить, что как минимум двое из этих дипломатов связаны с российской разведкой.

Всего после начала российского вторжения в Украину из стран ЕС были высланы сотни российских дипломатов, зачастую эти высылки сопровождались официальными обвинениями в шпионаже.

Предвыборная кампания в Сербии проходит на фоне нарастающего давления западных стран, настаивающих на присоединении Белграда к санкциям против Москвы. Правящая Сербская прогрессивная партия и президент Сербии Вучич входят в коалицию с пророссийскими политическими силами в то время, как настроенная на более тесное сотрудничество с Западом оппозиция пытается увеличить свою популярность в стране, большинство жителей которой исторически считают Россию другом и союзником.

Россияне, работающие в ОБСЕ, уже сталкивались с проблемами в странах ЕС. В 2022 году власти Польши объявили персонами нон-грата двух российских сотрудников Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявив, что они "представляют угрозу национальной безопасности". Одним из этих сотрудников была Дарья Боярская, которую даже ненадолго задержали на границе Польши и Калининградской области, куда она направлялась, чтобы "навестить родных". В ноябре 2023 года Радио Свобода в своем расследовании подробно рассказывало о Боярской и других российских сотрудниках ОБСЕ, деятельность которых могла содержать в себе признаки конфликта интересов.

Государства-члены ОБСЕ сами выбирают людей, которых рекомендуют для работы наблюдателями на выборах. Александр Студеникин, который до постоянного представительства России в ЕС работал в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), прибыл в Сербию 19 ноября. Группа наблюдателей, в которую он входит, отвечает за несколько муниципалитетов на востоке страны. Студеникин и его коллеги по БДИПЧ ОБСЕ уже провели несколько встреч с местными представителями в городах Зайечар и Кладово, расположенных недалеко от границ Болгарии и Румынии. Они также побывали на собраниях и митингах правящей и оппозиционных партий.

В разговоре с Радио Свобода Студеникин заявил, что причиной его высылки из Бельгии стала информация в его аккаунте в социальной сети LinkedIn. Там, в частности, указано, что он окончил магистратуру Военной академию радиационной, химической и биологической защиты в Костроме.

"У нас было выслано из Европы порядка 500 человек. Получается, у нас если русский – то шпион. Дипломат он, не дипломат – всем все равно. Не хочу вас обидеть, но журналисты в наше время не утруждают себя сбором доказательств. Я считаю, что это глупость. Может, я и хотел бы на кого-то [подобного] работать, но такой возможности в моей жизненной карьере пока не представлялось", – сказал Студеникин Радио Свобода. По его словам, карьеру в ОЗХО он оставил из-за "истечения контракта" и по той причине, что Россия на тот момент "в отличие от США уже уничтожила все химическое оружие".

В Службе внешней разведки ответили на письмо Радио Свобода с вопросами о Студеникине, отправленное по электронной почте, написав, что "воздерживаются от комментариев".

Представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщил Радио Свобода, что организация "не была проинформирована" о том, что Александр Студеникин был выслан из Бельгии в 2022 году. В БДИПЧ также еще раз напомнили, что наблюдателей выбирает направившая их страна, а одно из главных требований к ним – соответствие "кодексу поведения", в котором говорится о недопустимости нарушения законов государства, в котором проводятся выборы; недопустимости вмешательства в них, и так далее.

Мы также послали письма с просьбами о комментариях в Центральную избирательную комиссию Сербии и в Постоянное представительство России при ОБСЕ в Вене. Ни в одном из случаев ответа мы не получили. В бельгийском Министерстве иностранных дел Радио Свобода перенаправили с вопросом о высылке Студеникина в прошлом году в Европейскую службу внешних связей, которая не ответила на наше письмо

"Для этой работы погоны не нужны"

Рассказывая в прошлом году о высылке Александра Студеникина и других российских дипломатов из Брюсселя, расследовательский центр "Досье" упоминал, что тот работал в Российском агентстве по боеприпасам, которое занималось уничтожением запасов химического и биологического оружия, оставшегося на российских складах со времен СССР.

В 2020 году Радио Свобода удалось выяснить, что московском научном центре "Сигнал" даже после заявлений российских властей об уничтожении всего имеющегося у России химического оружия активно разрабатывалось вещество семейства "Новичок", которым был отравлен оппозиционный политик Алексей Навальный.

Отношения России и ОЗХО резко осложнились еще за два года до этого, когда эта международная организация подтвердила использование "Новичка" при отравлении в британском Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания обвинила в отравлении российскую военную разведку (ГРУ). Россия отвергла как эти обвинения, так и подозрения в том, что у нее есть секретная программа создания химического оружия в нарушение международных договоров.

В октябре 2018 года власти Нидерландов и США обвинили российскую военную разведку в попытке взлома компьютерных систем ОЗХО. В ноябре 2023 года Россия лишилась места в исполнительном совете Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) впервые за время членства в организации.

Источник Радио Свобода, работавший в ОЗХО более 10 лет и попросивший не называть его имени из соображений безопасности, подтвердил, что помнит Студеникина – тот, по его словам, недолго оставался рядовым инспектором и вскоре перешел в отдел Международного сотрудничества и помощи. На вопрос о связи Студеникина со Службой внешней разведки этот человек ответил так: "Сотрудничество с СВР – это сфера деятельности, которая не обязательно подразумевает наличие погон. Трудно сказать, были ли какие-либо российские сотрудники ОЗХО сотрудниками СВР или ФСБ, но некоторые совершенно точно "подрабатывали" в интересах этих российских спецслужб и часто после работы посещали посольство или встречались с работниками представительства России при ОЗХО "на стороне".

На своей страничке в LinkedIn Студеникин пишет, что он прошел несколько тренингов по защите от химического оружия, в том числе в национальном Центре радиационной, химической и биологической защиты Великобритании. Никаких следов работы, даже косвенно связанной с наблюдением за выборами, в его послужном списке нет. Вместе с этим на сайте ОБСЕ говорится, что наблюдатели от организации должны обладать "опытом администрирования выборов, связанными с выборами юридическими знаниями, и/или опытом наблюдения за выборами".

В конце ноября встреча Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Северной Македонии позволила министру иностранных дел России Сергею Лаврову впервые после начала полномасштабной войны в Украине посетить страну НАТО. Северная Македония и Греция согласились ради приезда Лаврова открыть свое воздушное пространство для самолета российской делегации. Ранее власти этих стран в рамках санкций из-за вторжения в Украину запретили российским воздушным судам входить в свое воздушное пространство.

Лавров, выступая на встрече, обвинил страны Запада в том, что они "добивают шансы ОБСЕ на возрождение", превращая организацию "в придаток НАТО и ЕС". Главы внешнеполитических ведомств стран Балтии и Украины в знак протеста против приезда Лаврова заранее отказались участвовать в заседании и покинули зал во время выступления главы МИД России.

В подготовке этого материала участвовали Андрей Сошников (расследовательский проект "Система"), Карл Шрек, Майк Экель, Сергей Добрынин.