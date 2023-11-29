Россия лишилась места в исполнительном совете ОЗХО

Россия лишилась места в исполнительном совете Организации по запрету химического оружия (ОЗХО). На голосовании, прошедшем в ходе 28-й конференции стран-участников ОЗХО в Гааге, Россия не набрала необходимых 66 голосов. Восточную Европу будут представлять Польша, Литва и Украина.
Как сообщает ТАСС, на конференции заместитель министра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский заявлял, что "США и их единомышленники стремятся к тому, чтобы вытеснить Россию из состава исполнительного совета ОЗХО". В рамках этого процесса, отмечал он, "в восточноевропейской группе ОЗХО по указанию Вашингтона и Брюсселя было создано антироссийское лобби из 18 государств, подчинённых военно-политическим интересам НАТО и ЕС".
- ОЗХО была создана в 1997 году, после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия. Членами организации является 191 государство, включая Россию.
- Ранее ОЗХО неоднократно обвиняла Россию в нарушении Конвенции, разработке и применении химического оружия. В частности, речь шла об использовании ядов "Новичок" в отношении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также в отношении российского оппозиционного политика Алексея Навального.
- По "делу Скрипалей" Евросоюз в 2018 году ввёл санкции против ряда российских лиц, которых он считает причастными к отравлению. Санкции продлили после того, как в августе 2020 года этот же яд применили против Навального. 45 стран-членов ОЗХО призвали Россию ответить на вопросы по делу Навального. В ответ Кремль инициировал встречный запрос Германии, Франции, Швеции и техническому секретариату организации. ОЗХО в своей резолюции осудила Россию, обвинив её в применении запрещённого Конвенцией оружия массового поражения.
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