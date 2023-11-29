Россия лишилась места в исполнительном совете ОЗХО

Россия лишилась места в исполнительном совете Организации по запрету химического оружия (ОЗХО). На голосовании, прошедшем в ходе 28-й конференции стран-участников ОЗХО в Гааге, Россия не набрала необходимых 66 голосов. Восточную Европу будут представлять Польша, Литва и Украина.

Как сообщает ТАСС, на конференции заместитель министра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский заявлял, что "США и их единомышленники стремятся к тому, чтобы вытеснить Россию из состава исполнительного совета ОЗХО". В рамках этого процесса, отмечал он, "в восточноевропейской группе ОЗХО по указанию Вашингтона и Брюсселя было создано антироссийское лобби из 18 государств, подчинённых военно-политическим интересам НАТО и ЕС".