От магии к системе. Аркадий Пильдес – об эпохе Тима Кука

Тим Кук, генеральный директор американской технологической корпорации Apple, уходит со своего поста и станет председателем совета директоров.

Если упростить до одной фразы, то история Кука — это история человека, которому досталась компания после, возможно, самого харизматичного руководителя в истории технологий… и который не стал пытаться его копировать.

И это огромная редкость.

В 2011 году, когда Стив Джобс окончательно передал Тим Куку управление Apple, ожидания были довольно мрачные. Логика была простая: Джобс — это продукт, интуиция, “one more thing”. Без него — всё, дальше просто аккуратный спад.

И в каком-то смысле это был честный прогноз. Потому что Кук — это вообще не про “one more thing”. Это человек, который много лет до этого занимался операционными процессами. Если очень грубо — он отвечал за то, чтобы новые iPhon-ы не просто продолжали придумывать, а чтобы их производили в нужном количестве, вовремя доставляли, соблюдая всю цепочку по дороге.

То есть Кук пришёл не из “магии”, а из логистики, из процессов, без которых любая магия — не более чем эффектная презентация.

Он превратил Apple в идеально настроенную систему

И вот здесь начинается интересное. Потому что он не стал пытаться стать “вторым Джобсом”. Он не стал надевать знаменитую чёрную водолазку и делать вид, что сейчас снова переизобретёт телефон. Он сделал более прагматичную вещь: он превратил Apple в идеально настроенную систему.

Если посмотреть на продукты его эпохи — это не история про один большой прорыв. Это история про серию очень точно продуманных, коммерчески успешных решений.

Например, Apple Watch. Когда они вышли, многие скептически говорили: “кому вообще нужны часы от Apple?” А сегодня это доминирующий продукт в своей категории. Не потому, что он “магический”, а потому что он встроен в экосистему и решает понятные задачи — уведомления, фитнес, забота о здоровье.

Или наушники AirPods. На старте их высмеивали за внешний вид. Сейчас это, по сути, стандарт индустрии. Опять же — не революция в вакууме, а идеально реализованный продукт внутри своей среды.

Или переход на собственные процессоры, начиная с Apple M1. Это уже более стратегический шаг. Apple перестала зависеть от внешних поставщиков и начала контролировать ключевую технологию внутри. Да, это не “вау для пользователя в моменте”, но это огромный рычаг на годы вперёд.

Главный продукт Кука — это не Apple Watch и не AirPods. Это сама Apple как гигантский бизнес.

При Джобсе компания была, если немного утрировать, гениальным стартапом в теле корпорации. При Куке она стала корпорацией в полном смысле слова — с предсказуемыми процессами, сервисной выручкой, подписками и почти безошибочной операционной машиной.

Появились сервисы: Apple Music, Apple TV+, усилился iCloud. Это важный сдвиг: компания начала зарабатывать не только на продаже устройств, но и на постоянных платежах. Менее романтично, но гораздо более устойчиво.

И здесь есть тонкий момент. Многие до сих пор говорят: “при Джобсе было больше инноваций”. Возможно. При Куке инновации стали менее громкими, но гораздо более масштабируемыми, приносящими иногда меньше на старте, но больше на годы вперёд.

Теперь про стиль управления. Кук — не лидер, который затмевает всех вокруг. Он скорее наоборот — руководитель, усиливающий команду. При нём ключевые направления возглавили сильные руководители, и он не пытался быть главным дизайнером, главным инженером и главным визионером одновременно.

Конечно, с точки зрения управления это выглядит менее героически, но гораздо более воспроизводимо.

Отдельная тема — Китай. Apple — американская компания, но большая часть её производства завязана на Китай. И Куку много лет приходилось балансировать между интересами США, политическим давлением и реальностью глобальной цепочки поставок.

Это всегда был баланс на грани. Его регулярно критиковали и критикуют — как с одной стороны, так и с другой. Но факт в том, что система продолжает работать. А для компании такого масштаба это уже само по себе достижение.

Он не создал “культ”. Он создал систему, которая пережила культ

Новым руководителем Apple станет Джон Тернус — человек из “железного” направления. Это тоже сигнал: Apple остаётся компанией, где устройства — это ядро.

Интересно, что Джон Тернус вступает в должность не прямо сейчас, а только с 1 сентября. И это выглядит почти символично. Потому что осенняя презентация новых продуктов — это ритуал, начатый ещё при Джобсе. Ритуал, который во многом определяет публичный образ Apple.

При этом Кук не уходит на пенсию. Он становится исполнительным председателем совета директоров. То есть формально он отходит от операционного управления, но стратегически остаётся внутри. Это скорее не “уход”, а аккуратная постепенная передача контроля.

И если подводить итог, то Кук — это, возможно, самый недооценённый CEO в индустрии.

Потому что он не создал “культ”. Он создал систему, которая пережила культ.

Это менее заметно, хуже продаётся в биографиях и не превращается в красивые фильмы. Но именно такие вещи обычно и определяют, что происходит с компанией через 10–15 лет после ухода её основателя.

И вот это, пожалуй, главный результат Тима Кука.





Аркадий Пильдес — IT-специалист

