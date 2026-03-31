В интернет по талонам

По сведениям издания Forbes, глава Минцифры Максут Шадаев провел с бизнесом два закрытых совещания. На первом присутствовали представители крупных операторов связи, на втором — цифровых платформ, таких как VK, Ozon, "Яндекс". По данным издания, Шадаев попросил операторов взимать плату за использование VPN-сервисов после превышения лимита в 15 ГБ международного трафика в месяц, а цифровые платформы не пускать пользователей, заходящих через средства обхода блокировок. По данным источников Forbes, оплату за использование VPN могут ввести до 1 мая.

По информации "Коммерсанта", Минцифры призывает участников белого списка, маркетплейсы, IT-компании, банки, сервисы доставки, уже сейчас не допускать пользователей при включенном VPN. Если требование не будет исполнено, компании потеряют свои места в белых списках. В Минцифре подтвердили, что перед министерством стоит задача сократить использование VPN в России. Максут Шадаев подчеркнул, что ведомство не поддерживает введение административной ответственности за использование VPN.

VPN-сервисы стали очень популярны в России для доступа к заблокированным ресурсам. В 2022 году Россия вышла в мировые лидеры по скачиванию VPN. Число пользователей VPN выросло с 4% в 2021 году до 42% в 2025 году, но Роскомнадзор активно блокирует популярные сервисы. Компания Apple удаляет популярные VPN из App Store по запросу российского ведомства.

