От взятия Киева – к обороне Москвы. ПВО в центре столицы

19 и 20 января в российских соцсетях стали появляться фотографии зенитных ракетных комплексов, которые российские военные установили на крышах домов в центре Москвы и неподалеку от резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве, а также рядом с аэропортом Остафьево. Одна из систем – "Панцирь С-1" – была установлена прямо на вертолетной площадке главного здания Минобороны РФ на Фрунзенской набережной. Ранее на окраинах Москвы были замечены новые системы противовоздушной обороны С-400. Радио Свобода рассказывает и показывает на интерактивной карте, где были замечены новые установки систем ПВО, а также приводит мнения экспертов о том, зачем они могли быть там размещены.

Где разметили ПВО?

В Москве в районе станции метро "Таганская" установка "Панциря" на крышу дома номер 8 в Тетеринском переулке попала на многочисленные фото и видео очевидцев – речь идет об офисном центре, расположенном среди жилых домов и рядом с больницей (из ее окон и было снято видео, попавшее в соцсети). "Панцирь" подняли краном на крышу буквально через несколько дней после того, как постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал практику размещения ПВО в жилых районах "нарушением международного гуманитарного права". По словам Небензи, именно из-за этого во время российского ракетного удара по Днепру был разрушен целый подъезд жилого дома и погибли десятки людей – ракета якобы упала на дом из-за того, что была сбита украинской противовоздушной обороной (никаких доказательств работы ПВО при ударе по Днепру, впрочем, по-прежнему нет). С аналогичными обвинениями в адрес Украины выступил и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По этому адресу находится здание 1991 года постройки, где раньше размещалась городская АТС 915, а позже – технический офис МТС. Здесь когда-то была размещена первая базовая станция этого оператора сотовой связи. Дом стоит в 2 километрах восточнее Кремля. В нескольких сотнях метров от Тетеринского переулка расположен комплекс зданий "Ростелекома", включая головной офис компании.



Самый большой резонанс вызвали фотографии "Панциря С-1" на крыше главного здания Министерства обороны на Фрунзенской набережной. По публикациям в социальных сетях Радио Свобода удалось выяснить, что на самом деле "Панцирь" появился там довольно давно, не позднее 25 декабря: он отчетливо виден на опубликованной в этот день фотографии в инстаграме. Этот и другие подобные снимки опровергают появившееся в пятницу заявление члена комитета Госдумы по обороне Евгения Лебедева, который усомнился в подлинности фотографии "Панциря" на крыше здания российского военного ведомства. Точную дату установки "Панциря" нам установить не удалось – судя по публикациям в соцсетях, это произошло не ранее 20 ноября 2022 года. Объектом защиты в этом случае может быть и само здание военного ведомства, и Кремль, расположенный от него в трех километрах.

В пятницу появились фотографии еще одного "Панциря", рядом с дачным поселком Заречье (геолокация). Любопытно, что по краю поселка проходит граница Москвы и Московской области: сама установка формально находится еще на территории российской столицы.

Поселок Заречье расположен по прямой линии менее чем в 10 километрах от резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве. Впрочем, по уровню "элитности" он уступает другим поселкам в районе Рублевского шоссе: как писала в 2010 году "Экспресс-газета", на тот момент в нем жили шахматист Анатолий Карпов, актер Василий Ливанов, певец Александр Малинин, а также ученый Сергей Капица. В "Путеводителе по Рублевке" издания "Проект" говорится также, что домом в Заречье владеет бизнесмен Олег Ладыченко – друг бывшего главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова, советник патриарха Кирилла и обладатель ордена преподобного Серафима Саровского.



20 января телеграм-канал "Сирена" опубликовал видео еще с тремя комплексами "Панцирь", размещенными в двух километрах к западу от аэропорта Остафьево в Новомосковском административном округе Москвы. Подписчик канала, приславший видео, рассказал, что военная техника появилась в этом месте примерно месяц назад. Аэродром Остафьево является базовым для транспортной авиации военно-морского флота России, а также обслуживает рейсы компании "Газпром".



15 января стало известно об установке как минимум двух ЗРК С-400 в черте Москвы: в парке "Лосиный остров" (где, как писали российские телеграм-каналы, для этого вопреки охранному статусу вырубили деревья), а также на опытных полях Тимирязевской академии, всего в нескольких километрах от телецентра "Останкино".

Зачем понадобились новые системы ПВО в центре Москвы?

Вероятнее всего, установка новых систем противовоздушной обороны в самом центре города вызвана боязнью российского командования после успешных украинских ударов по военным целям в глубине России, в сотнях километров от линии фронта – например, по аэродрому стратегической авиации "Энгельс-1". Эти удары, предположительно, были нанесены беспилотниками, хотя какими именно – достоверно неизвестно. 10 декабря руководитель проектов "Укроборонпрома" Олег Болдырев заявил, что в Украине уже почти готов и проходит испытания новый ударный БПЛА с дальностью полета до 1000 километров. Этого достаточно, для того, чтобы с территории Украины нанести удар по Москве.

Три года назад, 27–28 февраля 2020 года, в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли более 30 военнослужащих турецкой армии. Турецкая сторона предпочла заявить, что удар был нанесен сирийскими ВВС, хотя независимые эксперты приводят доводы в пользу того, что за ним стояла Россия. После случившегося Турция нанесла десятки ударов по сирийским силам с помощью современных беспилотных летательных аппаратов, выложив видео этих ударов в интернет. В числе уничтоженных целей оказался и как минимум один российский комплекс ПВО "Панцирь-С1".

Неоднозначный опыт использования "Панцирей" в Сирии, говорят аналитики расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT), не позволяет с уверенностью прогнозировать, насколько эффективными они окажутся против украинских ударных дронов. В CIT считают, что "Панцири" были установлены в Москве и Московской области как средство непосредственного прикрытия важных объектов в составе эшелонированной ПВО для защиты от украинских барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе), которые теоретически могут пройти через более дальнобойные комплексы, например, С-400.

Уничтожение российской ЗРПК "Панцирь С-1" в Сирии:

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в интервью телеканалу "Настоящее время", напротив, считает происходящее показухой и пропагандистской операцией:



"Это больше направлено на внутреннюю публику в рамках эскалации самой ситуации. Это не несет никаких военных моментов. Обычно если происходит усиление ПВО, то это делается ночью, делается так, чтобы не было никаких моментов разведывательного характера. Так, как, например, мы в Украине не знаем, где находятся системы ПВО, это военная тайна. Кроме того: развернуть [такую систему] рядом или на крыше – это не имеет никакого военного значения. Степень поражения той же ракеты и радиус обзора, если и увеличится, то не настолько, чтобы рисковать техникой, выставляя ее на заранее известные координаты".

Российские официальные лица уклончиво ответили на вопросы журналистов о размещении установок ПВО в Москве. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рекомендовал обратиться в российское Министерство обороны: "Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности", – сказал Песков. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, написал в твиттере: "Два вопроса: 1. Не хочет ли Лавров еще раз рассказать о международном гуманитарном праве и ПВО в жилых кварталах? 2. Не хочет ли Путин/Песков еще раз объяснить концепцию "трехдневной СВО" и доказать, что "все идет по плану".