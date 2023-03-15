Открылся новый сезон премий "Просветитель"

15 марта открылся новый сезон премий филантропа Дмитрия Зимина "Просветитель" и "Просветитель.Перевод". До 15 мая организаторы принимают заявки на книги, изданные на русском языке, в том числе переводные.

Как и в прошлом году, заявки принимают от авторов и издателей со всего мира. Оргкомитет ждет заявок из России, Украины, Армении, Республики Беларусь, Грузии, Казахстана, Израиля, Германии и других стран, в которых выходят книги на русском языке, говорится в сообщении на сайте премии.

На награду могут претендовать не только печатные книги, но и издания, вышедшие только в электронном формате.

По словам Бориса Зимина, главы фонда Zimin Foundation, при поддержке которого проходит премия, открытый доступ к информации, в том числе к книгам, – это основа свободного, демократического общества.

"Спустя год после начала войны, я всё ещё верю, что работа издателей, учёных и журналистов, пишущих на русском языке, – это дело, которое не только нуждается в поддержке, но и заслуживает её", – отметил Зимин.