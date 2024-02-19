Отменены концерты рок-группы "Би-2" в Турции и Дубае

Гастроли рок-группы «Би-2» в турецком городе Кемер были отменены незадолго до даты концертов. До этого сообщалось об отмене выступлений группы в Дубае.

Об отмене концертов в Турции, назначенных на 24-28 апреля, рассказал вокалист группы Егор Бортник (Лёва Би-2). Концерт в Дубае планировался на 17 февраля и был отменён, но тогда группа сообщала, что остальные выступления в рамках гастрольного тура пройдут по плану.

Один из менеджеров группы в ответ на вопрос "Новой газеты — Европа" заявил, что выступления отменяются "по очевидным причинам". Подробностей он не раскрыл. Телеграм-канал Mash утверждал, что причиной может быть давление со стороны российского МИД, и что российские дипломаты обсуждали отмену концерта с властями ОАЭ.