Отменены концерты рок-группы "Би-2" в Турции и Дубае

Гастроли рок-группы «Би-2» в турецком городе Кемер были отменены незадолго до даты концертов. До этого сообщалось об отмене выступлений группы в Дубае.
Об отмене концертов в Турции, назначенных на 24-28 апреля, рассказал вокалист группы Егор Бортник (Лёва Би-2). Концерт в Дубае планировался на 17 февраля и был отменён, но тогда группа сообщала, что остальные выступления в рамках гастрольного тура пройдут по плану.
Один из менеджеров группы в ответ на вопрос "Новой газеты — Европа" заявил, что выступления отменяются "по очевидным причинам". Подробностей он не раскрыл. Телеграм-канал Mash утверждал, что причиной может быть давление со стороны российского МИД, и что российские дипломаты обсуждали отмену концерта с властями ОАЭ.
- Лидер рок-группы "Би-2" Егор Бортник внесён Минюстом России в список так называемых иноагентов. Музыканты группы высказывались против войны России в Украине и против политических репрессий в самой России.
- В конце января музыкантов группы задержали в Таиланде, где они дали концерт, не оформив необходимые документы. Они провели несколько дней в миграционной тюрьме. Российская сторона требовала их депортации в Москву. В это время ряд российских официальных политических деятелей призывали к суду над музыкантами за их политические высказывания. Благодаря вмешательству дипломатов других стран рокеры выехали в Израиль.
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