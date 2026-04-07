Пакистан призвал США и Иран к двухнедельному прекращению огня

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, чья страна в последние дни выступает посредником в контактах между США и Ираном, призвал воюющие стороны к двухнедельному прекращению огня, чтобы, как он подчеркнул, "дать дипломатии возможность добиться окончательного прекращения войны".
В комментарии, размещённом в соцсети X, Шариф также обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой продлить на две недели срок, который глава Белого дома дал Ирану на выполнение своих требований. Иранскую сторону премьер-министр Пакистана призвал разблокировать Ормузский пролив.
Пресс-служба Белого дома уже заявила, что "президент Трамп был проинформирован о предложении, и ответ последует".
Ранее Дональд Трамп установил для Ирана крайний срок, который истекает в 20:00 по восточному времени США 7 апреля (03:00 среды, 8 апреля, по Москве). Как сказал Трамп, "целая цивилизация погибнет сегодня ночью", если Иран не достигнет соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива. Одновременно президент США добавил, что "до истечения установленного им крайнего срока может произойти нечто революционно прекрасное".
Иран заявил во вторник, что готов к любым обстоятельствам. Как сказал вице-президент Ирана Мохаммед Реза Ареф, его правительство готово "ко всем сценариям". "Никакая угроза не находится вне нашей готовности и разведки", - добавил он.
Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передал во вторник, что представители администрации Трампа по-прежнему допускают возможность добиться с Ираном через посредников некоторого взаимопонимания до того, как подойдёт к концу срок ультиматума американского президента.
Однако по состоянию на начало второй половины дня ситуация на переговорах оставалась неясной, отмечает CNN. В этой связи приводится сообщение Wall Street Journal о том, что Иран прекратил прямую дипломатию, а газета New York Times написала, что Иран остановил даже непрямые переговоры.
Источники заявили CNN, что Соединённые Штаты по-прежнему стремятся к дипломатическому решению, и ситуация остаётся нестабильной.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во вторник в комментариях журналистам заявила, что "только президент Трамп знает, как сейчас обстоят дела и что он предпримет".
7 апреля сообщалось также, что американские и израильские авиаудары поразили множество объектов по всему Ирану, включая инфраструктуру острова Харк, который считается главным узлом нефтяного экспорта страны.
Государства Персидского залива в течение вторника сообщают о новых иранских атаках на свою территорию. Вечером взрывы были слышны в столице Катара Дохе.
Ранее министерство обороны Объединённых Арабских Эмиратов заявило о развертывании систем противовоздушной обороны для противодействия ракетным и беспилотным угрозам. В частности, упоминался "инцидент" с баллистической ракетой иранского производства, которая попала в административное здание телекоммуникационной компании в эмирате Шарджа. Пострадали двое граждан Пакистана.
Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что за последние несколько часов перехватило и уничтожило четыре беспилотника.
- Ранее Дональд Трамп отмечал, что последние предложения Ирана были "серьёзными", но "недостаточными" для того, чтобы США остановили кампанию против этой страны. Одной из главных целей военной операции против Ирана, начатой совместно с Израилем в конце февраля, Трамп называл стремление не допустить появления у Ирана ядерного оружия.
- В случае неисполнения Ираном требований Трамп пригрозил новыми мощными ударами, в том числе по электростанциям и другим объектам энергетики страны.