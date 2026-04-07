Пакистан призвал США и Иран к двухнедельному прекращению огня

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, чья страна в последние дни выступает посредником в контактах между США и Ираном, призвал воюющие стороны к двухнедельному прекращению огня, чтобы, как он подчеркнул, "дать дипломатии возможность добиться окончательного прекращения войны".

В комментарии, размещённом в соцсети X, Шариф также обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой продлить на две недели срок, который глава Белого дома дал Ирану на выполнение своих требований. Иранскую сторону премьер-министр Пакистана призвал разблокировать Ормузский пролив.

Пресс-служба Белого дома уже заявила, что "президент Трамп был проинформирован о предложении, и ответ последует".

Ранее Дональд Трамп установил для Ирана крайний срок, который истекает в 20:00 по восточному времени США 7 апреля (03:00 среды, 8 апреля, по Москве). Как сказал Трамп, "целая цивилизация погибнет сегодня ночью", если Иран не достигнет соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива. Одновременно президент США добавил, что "до истечения установленного им крайнего срока может произойти нечто революционно прекрасное".

Иран заявил во вторник, что готов к любым обстоятельствам. Как сказал вице-президент Ирана Мохаммед Реза Ареф, его правительство готово "ко всем сценариям". "Никакая угроза не находится вне нашей готовности и разведки", - добавил он.

Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передал во вторник, что представители администрации Трампа по-прежнему допускают возможность добиться с Ираном через посредников некоторого взаимопонимания до того, как подойдёт к концу срок ультиматума американского президента.

Однако по состоянию на начало второй половины дня ситуация на переговорах оставалась неясной, отмечает CNN. В этой связи приводится сообщение Wall Street Journal о том, что Иран прекратил прямую дипломатию, а газета New York Times написала, что Иран остановил даже непрямые переговоры.

Источники заявили CNN, что Соединённые Штаты по-прежнему стремятся к дипломатическому решению, и ситуация остаётся нестабильной.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во вторник в комментариях журналистам заявила, что "только президент Трамп знает, как сейчас обстоят дела и что он предпримет".

7 апреля сообщалось также, что американские и израильские авиаудары поразили множество объектов по всему Ирану, включая инфраструктуру острова Харк, который считается главным узлом нефтяного экспорта страны.

Государства Персидского залива в течение вторника сообщают о новых иранских атаках на свою территорию. Вечером взрывы были слышны в столице Катара Дохе.

Ранее министерство обороны Объединённых Арабских Эмиратов заявило о развертывании систем противовоздушной обороны для противодействия ракетным и беспилотным угрозам. В частности, упоминался "инцидент" с баллистической ракетой иранского производства, которая попала в административное здание телекоммуникационной компании в эмирате Шарджа. Пострадали двое граждан Пакистана.

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что за последние несколько часов перехватило и уничтожило четыре беспилотника.