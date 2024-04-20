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Палата представителей США одобрила крупный пакет помощи Украине

Палата представителей Конгресса США после многих месяцев дискуссий одобрила выделение помощи Украине, что входит в пакет законопроектов о содействии в сфере безопасности ряду союзников Вашингтона, включая Израиль и Тайвань, на сумму более $95 млрд.

Украине из этих средств предусмотрено выделение почти $61 млрд. Предполагается, что Киев получит оружие и другое содействие, необходимое украинской армии для отражения российской агрессии.

Всего пакет, по которому в субботу голосовали члены Палаты представителей, включал четыре законопроекта, и все они были приняты при широкой двухпартийной поддержке - несмотря на резкие возражения со стороны ряда наиболее консервативно настроенных республиканцев. Далее пакет документов поступит для голосования в Сенат, где в отличие от Палаты представителей, большинство у демократов. Как ожидается, Сенат одобрит помощь на будущей неделе и передаст документы на подпись президенту Джо Байдену.

Первым в субботу законодатели в Палате представителей от двух ведущих партий одобрили меры, которые могут запретить в стране приложение для социальных сетей TikTok, если китайская материнская компания ByteDance не продаст его иному владельцу в течение года. В этот законопроект входят и другие, не связанные с TikTok положения, такие как новые санкции против Китая, России и Ирана, а также возможность продажи замороженных суверенных российских резервов и использование вырученных средств в интересах Украины.

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