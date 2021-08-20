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Лицом к событию

Меркель между Москвой и Киевом

Нормандия, декабрь 2019

Чего ждать от визита Меркель Путину? Какие надежды на нее у Зеленского? Из России канцлер Германии направляется в Киев, где состоятся торжества по поводу 30-летней годовщины независимости страны и та самая "Крымская платформа", которой как огня боится Кремль. Боится, потому что Крым с повестки дня не снят. В эфире политолог Станислав Бышок и Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Эфир в 19.05

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