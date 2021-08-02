Пандемия обошлась Москве в 600 млрд рублей

Москва недополучила 200–250 млрд рублей доходов за 2020 год, рассказал мэр Сергей Собянин. Еще 350 млрд рублей власти потратили на борьбу с пандемией, в том числе на лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу.

По словам Собянина, на поддержку граждан и бизнеса власти Москвы потратили около 100 млрд рублей: это прямые выплаты, отсрочка арендных платежей, налоговые преференции. По мнению Собянина, по итогам года общепит может выйти на уровень 2019 года, если не будет новых ограничений. За 2020 год в Москве власти приняли пять пакетов мер поддержки бизнеса на сумму почти 90 млрд рублей. В них вошли отмена платежей за аренду городских земельных участков и нежилых помещений на период приостановления деятельности, отсрочка авансовых платежей по имущественному и земельному налогам, компенсации налога на имущество и земельных платежей, а также помощь в кредитовании, субсидии и гранты малому бизнесу.

"Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тыс. коек. Если они заполняются на 2/3 — это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры. И в мае—июне мы такие меры приняли. Это был не общий локдаун, скорее, локальные меры. И как только мы увидели, что идет спад заболеваемости, начали эти койки выводить из оборота, возвращать плановую медицинскую помощь и отменять ограничительные меры", — уточнил мэр.

В конце июня 2021 года Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита. Они получат отсрочку по уплате арендных платежей до конца года. Также предприятия общепита включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.

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За прошедшие сутки в России диагностировали 23 508 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Умерли 785 человек. Больше всего новых заражений было выявлено в следующих регионах:

Москва — 3330;

Санкт-Петербург — 1914;

Московская область — 1596;

Нижегородская область — 541;

Свердловская область — 527.

Только 11% медработников в России отказываются от вакцинации против COVID-19. Из них объективные причины в виде медицинских противопоказаний имеются у 7% респондентов, еще 20% участников исследования, проведенного изданием "Медвестник" совместно с аналитической компанией RNC Pharma, сослались на высокий титр антител после перенесенного заболевания, что позволяет отложить вакцинацию.