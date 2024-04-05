Парламент Грузии отменил квоту для женщин на выборах в парламент

Парламент Грузии в окончательном третьем чтении принял законопроект об отмене гендерных квот на парламентских выборах.

За отмену квоты для женщин проголосовали 85 депутатов, против высказались 22. Ранее закон требовал, чтобы в каждой четвёрке партийных списков была хотя бы одна женщина (а к 2028 году – в каждой тройке).

Критики законопроекта считают, что отмена гендерной квоты позволит правящей "Грузинской мечте" избавиться от женщин в избирательных списках и освободить места для олигархов, готовых финансировать предвыборную кампанию партии.

Законопроект, принятый в ускоренном порядке, был инициирован оппозиционной партией "Гирчи". Партия считает любую форму так называемой позитивной дискриминации нарушением гендерного равноправия. Лидер её парламентской фракции говорил, что "женщина абсолютно равна мужчине и не должна нуждаться в подобного рода искусственных преимуществах".

"Грузинская мечта" неожиданно одобрила инициативу оппозиции – в обмен на обещание "Гирчи" поддержать кандидата от правящей партии на пост главы ЦИК. Во время обсуждения законопроекта, 3 апреля, депутат от "Грузинской мечты" Бека Одишария назвал депутаток "стадом не*баных баб". Позже он извинился, заявив, что поддался эмоциям и что его фраза не имеет отношения к законопроекту о квотах.

Омбудсмен и оппозиция требуют наказания для Одишарии. В парламенте Латвии обсуждают лишение Одишарии должности почётного латвийского консула в Грузии.

Оппозиционные депутатки, грузинские женские организации и омбудсмен Грузии высказались против отмены квот. "Женское движение" отмечает, что благодаря квотам количество женщин в грузинской политике выросло с 14% до 20%, пишет Paper Kartuli.