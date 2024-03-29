Создателя проекта помощи украинским беженцам не пустили в Грузию

Сооснователя проекта помощи украинским беженцам Emigration for action Игоря Мыглана не пустили в Грузию. Об этом "Холоду" рассказал другой организатор проекта Евгений Лямин.

По словам Лямина, Мыглан прилетел в Тбилиси ночью 28 марта из Германии, где он с осени 2023 года проходит обучение. На паспортном контроле его остановили без объяснения причин. Примерно через семь часов, в девять утра, ему устно отказали во въезде в Грузию, но никакого документального подтверждения о причинах такого решения не предоставили.

Мыглан уже 15 часов не выходит на связь с соратниками, сообщается на странице проекта в фейсбуке.

Игорь Мыглан переехал в Грузию в 2022 году, сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В апреле того же года он вместе с другими активистами организовал проект Emigration for action, который помогает украинским беженцам, оказавшимся в Грузии. Проект предоставляет гражданам Украины медикаменты, а также проводит просветительские и благотворительные мероприятия в их поддержку.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину российским оппозиционным политикам, независимым журналистам, правозащитникам и активистам неоднократно отказывали во въезде в Грузию.Иногда поводом служит то, что ранее они посещали самопровозглашённую Абхазию, но чаще всего причины не называются. В последние два года во въезде отказывали, например, Александру Архангельскому, Виктору Шендеровичу, Филиппу Дзядко, Мите Алешковскому.