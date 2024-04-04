Правительство Грузии отказало президенту страны в визите в Литву

Правительство Грузии отклонило просьбу президента страны Саломе Зурабишвили разрешить ей рабочий визит в Вильнюс.

Уведомление размещено 4 апреля на сайте кабинета министров. Причина решения в нём не называется.

Зурабишвили планирует рабочий визит в Вильнюс 10-12 апреля. Президент пока не сообщала, намерена ли она отправиться в Литву вопреки запрету, отмечает сайт "Эхо Кавказа".

В то же время "Интерфакс" приводит слова генерального секретаря правящей партии "Грузинская мечта", мэра Тбилиси Кахи Каладзе в беседе с журналистами. Каладзе заявил, что действия Зурабишвили препятствуют развитию страны. Он также отметил, что Зурабишвили собирает вокруг себя радикальные оппозиционные силы, которые являются "откровенными врагами страны".

Нынешнее решение грузинских министров - ещё один признак растущей враждебности между политиками от правящей партии и главой государства. Осенью прошлого года, когда популярность Зурабишвили в Грузии росла из-за её решительно прозападных и проукраинских взглядов, партия "Грузинская мечта" инициировала её импичмент. Президента обвинили в нарушении Конституции за посещение ряда зарубежных стран в 2023 году без одобрения кабинета.

В итоге эта попытка импичмента провалилась. "Грузинская мечта" не смогла получить достаточную поддержку со стороны других депутатов. В интервью Радио Свобода глава государства обвинила партию в попытке "убить демократию и европейское будущее Грузии".

После российского вторжения в Украину грузинские власти продолжают курс на сближение с Западом, одновременно пытаясь не рассориться с Москвой. Правительство "Грузинской мечты", выступающей с более пророссийских позиций, осудило Москву за вторжение, но отказалось вводить против России собственные санкции.