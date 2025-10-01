Победа демократии или новый 1996-й? Споры о выборах в Молдове

Проевропейская партия президента Молдовы Майи Санду одержала убедительную победу на состоявшихся в минувшие выходные парламентских выборах. Многие российские политологи и просто сетевые комментаторы, которых в обычной жизни трудно заподозрить в связях с Кремлем, нашли в этой победе изъян, упрекнув власти Молдовы в искусственных ограничениях голосования в Приднестровье и в России, где живут сотни тысяч молдавских граждан.

По мнению критиков Санду из числа "либерального" лагеря, она вплотную приблизилась к установлению в Молдове "электорального авторитаризма", а победа ее партии на выборах может оказаться пирровой – как в 1996 году победа Бориса Ельцина над Геннадием Зюгановым на президентских выборах, в которой соратники Ельцина в значительной степени задействовали "административный ресурс" и другие не самые чистые приемы предвыборной борьбы.

Впрочем, и в ликующих от победы сил добра над злом недостатка нет.

Александр Кушнарь

Проевропейская партия президента Майи Санду одержала сокрушительную победу на парламентских выборах в Молдове, оставив пророссийский лагерь с позорным результатом. Кремль вложил сотни миллионов в попытку вернуть влияние над Кишинёвом — и потерпел катастрофу.

Аида Джексенова

Смотрю, а в Молдове снова фейерверк демократии. На парламентских выборах партия Майи Санду "Действие и солидарность" взяла чистые 50% и минимум 54 кресла. А пророссийские проекты дружно пролетели: "Патриотический блок" — 24%, "Альтернатива" — 8%, "Наша партия" — 6%.

Они пытались вывести народ на улицы но даже митинги не могли организовать. Народ тупо их проигнорил.

И что самое главное — это не "зачистка поля" а я бы назвала это санитарией парламента. Выкинули всех, кто годами отравлял им демократию и не давал развиваться.

Я бы назвала это санитарией парламента

Но расслабляться молдаванам рано. Скорее всего будут и деньги, и фейки, и "говорящие головы" под видом местных патриотов. Но ситуацию это уже не изменит народ сделал шаг в Европу.

Уверена, что через 3-4 года Молдова вступит в ЕС и это только вопрос времени. Думаю люди, которые планируют европейскую интеграцию, скорее всего уже купили там недвижимость, внж или паспорт.

Серж Фриз

Все их сотни миллионов евро, направленные на то, чтобы затащить нас в ад, осели в карманах агентуры. Все их злобное хрюканье и потоки угроз растворились в пустоте. Все их желание расширить "пмр" до Прута вытекло в Прут. Все их надежды превратить Молдову в Грузию и слепить у нас "Молдавскую мечту", для превращения страны в банку со старческой мочой путина рухнули. Я доволен.

Все их желание расширить "пмр" до Прута вытекло в Прут

В этот хор со своей ложкой дегтя вмешались люди, которым результат выборов в Молдове кажется палкой о двух концах – потому что когда-то в России "продавливание" либерального кандидата любой ценой якобы привело к реинкарнации авторитаризма. Оппоненты этой точки зрения указывают на несовершенство такой исторической параллели и, в особенности, на изменившийся контекст: под боком у Молдовы продолжается самая масштабная война в Европе со времен Второй мировой.

Дмитрий Дубровский

Кажется, еще одна такая "победа демократии" - и европейскому выбору Молдовы конец. В России такая "победа" была достигнута в 1996 году и тоже при "особых обстоятельствах", после чего вопрос появления диктатора стал делом времени.

Илья Пономарев

Именно так. Как на машине времени прокатились. И ведь ничему история не учит коллег по оппозиции, буквально ничему!

Иван Преображенский

Бывает так: идет война, а это выбор не между хорошей и плохой демократии, а между демократией и большим Приднестровьем.

В эфире телеканала "Дождь" о выборах в Молдове высказался галерист и бывший политтехнолог Марат Гельман, приложивший руку к тем самым выборам президента России 1996 года.

Катя Молостова

Я по ряду личных и не очень личных причин слежу за Молдовой (что она за мной – это я догадываюсь). И вижу там очень похожее, причем в исполнении похожих персонажей.

Дежавю.

Непотопляемые.

Посмотрим, чем кончится. Нигде их методики к хорошему не приводили.

Марат Гельман про выборы 1996 года:

"Да я, -- мы совершили, -- с моей точки зрения, ошибку; многие из моих коллег так не считают, считают, что, нет, всё правильно делали; ну вот по поводу правильно делали -- интересный момент, значит, в Молдове, о которой мы сегодня говорили, в то время выиграли коммунисты, но при этом сохранился институт выборов и институт независимой прессы; ещё через 4 года выиграли коммунисты, а потом выиграли социалисты, а потом выиграли демократы; то есть, получается так, что мы тогда, не пустив коммунистов, сломали систему независимых медиа [Ольга Журавлева: ] и независимый выборный процесс, в него включились [Марат Гельман: ] да, собственно говоря, это были последние более-менее выборы, и в результате, ну, да, стали невольными, стали пособниками вот этого фашизма, который сегодня ничем не лучше, чем тот Советский Союз, который был.

Сергей Эрлих

Читаю отчеты о сегодняшних ночных поллюциях якобы "либералов" из хорру.

Они от отчаяния готовы находить "победы над Путиным" где угодно, в том числе и на тотально коррумпированных выборах в Молдавии, где власть "гибридными" путинскими методами обеспечила себе победу.

В ходе ФБ общения с ними, когда пытаешься объяснить, что Санду отсекла от голосования примерно 20% "неправильных" молдавских избирателей из Приднестровья и РФ, что на 2.4 млн, согласно переписи, жителей, включая несовершеннолетних, почему-то отпечатано 3,8 млн бюллетеней, они отвечают, что в интересах дела можно пренебречь формальностями. Один потомок исследователей Талмуда даже заявил, что либерализм без демократии — это не так уж и плохо, и привел пример такого "либерализма" в просвещенном правлении шаха Реза Пехлеви.

Выходит, что Путина они критикуют не за антидемократические методы, а за неправильную, с их точки зрения, политику. Поэтому легко перебегают от одного хозяина к другому. Небезысвестный Маратик активничал в ходе молдавских выборов под лозунгом: "Опыт не пропьешь! Помог Путину, помогу и Санду".

Дискуссии о коррупционных методах молдавской президентки обнажили большевистское нутро русского "либерала". Эти люди по праву носят звание "либеральная жандармерия". Они уверены, что достойные цели допустимо достигать недостойными методами. В этом смысле "оппоненты" Путина такие же ордынцы, как и его опричники.

Федор Кузнецов

Как сломанные часы иногда показывают правильное время, так и телеканал Дождь внезапно выдает не левую пропаганду, а рисует картину реальности.

Позвали молдавского эксперта (Сергей Монастырлы, глава кишиневского Центра анализа, исследований прогнозирования Balkan Center), чтобы он рассказал про убедительную победу ПАС над силами российского зла. Вместо этого он обрушился на Санду с вопросом: какого хрена вы искусственно ограничили доступ на участки для избирателей в Приднестровье? Из-за чего проголосовало всего 12 тысяч. Хотя на всех прошлых выборах у приднестровцев всегда был полный доступ. При этом ПАС победил бы и при полном доступе. Но нет, захотелось выслужиться - перед кем? Очевидно, перед Брюсселем.

Молодцы, силы добра! Верной дорогой идете в ад, товарищи

Верной дорогой идете в ад, товарищи

Vladimir Soloviev

А зомби здесь тихие.

Власти Молдовы на прошедших выборах превратили Приднестровье в электоральное гетто. Сначала сократили число участков для голосования — с 30 до 12. Потом пять из этих 12 участков передвинули вглубь страны — чтобы добираться людям было еще неудобнее. Затем, перед самыми выборами, начали ремонт мостов через Днестр (как он там, кстати, продвигается? Все починили?), создав гигантские пробки.

Наконец, тех, кто решил в этих пробках отстоять, чтобы проголосовать, полиция подвергала тщательному и неспешному досмотру.

Почему? Потому что принято считать, что на левом берегу живут прошитые пропагандой зомби. Хотя лучшее определение всем, кто не голосует за партию власти, дал министр соцзащиты Бузу — они "быдло".

И что же натворили эти зомби? Преодолев заботу правящей партии, 12 017 человек прорвались к избирательным участкам. И только половина из них проголосовала за Патриотический блок. На втором месте — самая лучшая, самая проевропейская и самая демократичная партия "Действие и солидарность". Сегодня депутаты и депутатки от этой партии благодарят избирателей, которые отдали им свои голоса — в том числе, надо думать, и избирателей из Приднестровья.

Никто из этих прекрасных политиков не возмутился и не извинился за то, чему они подвергли людей, считающих Молдову своей страной. Хорошая новость в том, что жители Приднестровья уже не в первый раз доказали, что они — настоящие граждане. Возможно, когда-нибудь это поймет и власть.

Илья Фоминцев

Я вот намедни снова услышал, да и вообще время от времени слышу от русских либеральных либералов из Ютуба про дела в Молдове. Им искренне кажется, что они "все понимают".

А чо там неясного? Наливай да пей (с)

Все ж понятно: Санду хорошая - она прогрессивная и про все светлое, хорошее и доброе. А ей противостоит кровавая имперская рука Кремля, жизни не дает.

Причем это же ведь еще подается в либеральных ютубах как "само собой разумеется", между делом.

Ага, да. Ну вам и с онкологией точно так же все понятно: "чем раньше выявишь, тем лучше" да?

Ой ребята... Вы себе даже не представляете насколько все сложнее. Вы ей богу будто до сих пор сказки про хороших и плохих читаете что ли?

Вот я прожил в Молдове целый год и очень-очень много разговаривал с самыми разными людьми. Так вот что я обнаружил:

Санду вовсе не воспринимается в едином порыве как "светлая прогрессивная"

- И Санду - вовсе не воспринимается в едином порыве интеллигенцией, да и вообще населением Молдовы как "светлая прогрессивная" (хотя есть и такие наверное, но искренних таких я мало встречал).

По моим личным ощущениям от общения с массой людей в течение года жизни в Кишиневе - она реально задолбала местное население: не нашла язык, не нашла подход, да и претензий к ней масса у очень многих. Но вообще-то это и нормально. Политики и должны надоедать и меняться.

- И те, кто ей противостоят - вовсе не являются чьей-то рукой или хотя бы пальцем от той руки. Уж во всяком случае точно не все. И многие из них очень даже искренние люди.

В общем вы братушки-либералушки прежде чем этот нарратив про Молдову прогонять, попробуйте немного познакомиться с матчастью, это ведь не сложно совсем, можно журналистов разных послушать, почитать. А не трындеть о том, о чем вы не понимаете даже близко.

P.S. Уж я надеюсь меня-то с моим анамнезом никто "рукой Кремля" не сочтет?

Александр Кынев

Люди, которые для борьбы за якобы демократические ценности готовы идти на откровенные махинации, отстранение от участия в выборах целых групп "неправильно голосующих" избирателей, силовое давление на оппонентов, их аресты, снятие с выборов, политическую цензуру, на самом деле никакого отношения к борьбе за демократию не имеют. Это просто люди, которые борются за свою личную власть любыми способами, считая, что все средства хороши для благой цели, то есть достижения (сохранения) личной власти или власти своих друзей/сторонников. Своими действиями они лишь дискредитируют те ценности и институты, которые они типа защищают, а на самом деле разрушают их.

На все эти претензии у другой части комментаторов есть ответ.

Дмитрий Гудков

Не только российская пропаганда, но и, к сожалению, вполне здравомыслящие уважаемые мною люди повторяют один и тот же вопрос: почему, мол, те, кто возмущался снятием оппозиции с выборов в России, не возмущаются, когда в Молдове сняли пророссийскую партию?

Отвечаю.

Во-первых, в Молдове сняли только одну конкретную партию из блока, пойманную за руку. Сам блок продолжил участие в выборах, набрал четверть голосов и получил примерно четверть мест в парламенте. Сколько оппозиционеров в Госдуме?!

Во-вторых, иностранное финансирование запрещено везде. В Молдове поймали за этим конкретную партию. И не просто "обвинили", а зафиксировали факт с поличным: живые люди, живые чемоданы, настоящие миллионы долларов, привезённые прямиком из Москвы. Я даже знаю конкретных людей в АП, которые занимались их распределением. То есть это не "надуманный повод", а доказанное нарушение закона.

На ситуацию в России это не похоже буквально ни с какой стороны

Таким образом, на ситуацию в России это не похоже буквально ни с какой стороны и ни на одном из этапов. Снятие за реальные нарушения с реальными доказательствами, а не по беспределу, параллельно сочиняя очередные сюжеты в духе "либералам - черным налом".

Так что уместность этих сравнений - как если сравнивать преследование наркобарона Пабло Эскобара и журналиста Ивана Голунова в Москве в 2019-м. Которому так топорно подкинули сначала пакетик при задержании, а потом фото нарколаборатории в квартире, (которая с его реальной не совпала примерно всем, начиная с цвета стен…) что потом выпускать и извиняться пришлось лично главе МВД.

Иван Беляев

В массовых гуляниях российских комментаторов по поводу выборов в Молдове есть что-то стыдноватое.

Во-первых, практически всем высказавшимся на Молдову и молдаван совершенно наплевать, о жизни и проблемах страны они ничего не знают и знать не хотят, а комментируют всё это через полтора клише.

Во-вторых, что более неприятно, именно тут есть ещё какой-то коррупционный след, то есть всем хорошо известный массовик-затейник присел на бюджетец и очень похоже, что часть постов и до, и после выборов написана не совсем бескорыстно.

Отдельный вопрос: зачем вообще победившей Путина прозападной Санду это размещалово через Гельмана? Тут даже Леонид Слуцкий разогнал свой старый пул прихлебателей...

Рецепт выхода из ситуации предлагает российский философ Константин Бандуровский, уроженец Луганска, эмигрировавший после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Армению, затем в Грузию, потом в Турцию, а после этого – в Европу.

Константин Бандуровский

Люди бурно радуются победе Майи Санду. Действительно, если смотреть на цифры, то они лучше, чем можно было бы ожидать.

Как будто если произошла победа одной партии, то сторонники другой партии куда-то растворились или впали в спячку до следующих выборов. Или что всё что всё можно списать на финансовые потоки из Кремля. Но дело в том, что те люди, которые работают на Кремль за деньги, вполне могут искренне разделять консервативную идеологию.

По большому счёту, 27% пропутинцев — это очень много, особенно учитывая, что к этому нужно приплюсовать ещё 7% крайне правых, да и все остальные скорее в другую сторону. То есть де-факто за евроинтеграцию — меньшинство, 47%. И каким образом эти 47% могут затащить в евроинтеграцию всех остальных?

Это вообще проблема не только Молдавии, Грузии, Словакии, Венгрии. Это также проблема США, Германии и Франции. Во всех странах выделяется достаточно большое консервативное большинство. И здесь важен эффект неожиданности, это консервативная масса совершенно возникла внезапно, внезапно заговорила, либералы в огромной растерянности и не знают, что им говорить, что делать и как реагировать, по сколько они были слепо убеждены в полной победе либерализма, осталось только отрегулировать небольшие проблемы вроде участия трансгендеров в женском спорте.

Или можно сказать, что происходит кризис национального государства. Если раньше нация (как бы ни понимать это слово) была тем, что скрепляло людей таинственным образом, как будто мелодией, а теперь каждая нация распадается на несколько, как выразился бы Платон, враждующих государств — как минимум на четыре: либералов, консерваторов, крайних либералов и крайних консерваторов, — при этом центр кажется вообще исчез, потому что исчезла сама возможность коммуникации, компромисса и баланса.

Мне кажется, в перспективе это можно было бы решить, только перейдя от формата национального государства к какому-то другому типу, в котором важно отношение людей к свободе. То есть: суперлиберальное государство, либеральное, консервативное, суперконсервативное, и мне, конечно, хотелось бы, чтобы было и пятое — центристское.

В таких государствах невозможно быть гражданином по рождению или по этническому происхождению, можно только самому осуществить выбор. В паспорте такого государства указывалось бы первой строкой не место рождения или этнос, а индекс свободы.

По сути дела, сейчас происходят эти процессы, которые часто замаскированы под прежние этнические. Это может происходить через разделение одного государства на несколько именно по принципу свободы, как Южная Корея и Северная Корея, Китай и Тайвань, Восточная Германия и Западная Германия.

И сейчас появляются что-то вроде Приднестровской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Палестинской национальной администрации и так далее, как будто существуют такие этносы, как приднестровцы или донбасцы.

Но на самом деле это не нация, а состояние души, желание жить в консервативном или крайне консервативном государстве. Причём неважно, хорошо или плохо: консерваторы — это люди, которых, если их лишить воды, то они будут умолять президента соседнего государства, чтобы он решил эту проблему, и именно в этом их modus vivendi.

Желание жить в консервативном государстве – это не нация, а состояние души

Равным образом и люди, которые стремятся к свободе, могут жить плохо, но их греет мысль, что они могут снять одного президента и на его место поставить другого, даже если это никак не улучшит, а может даже ухудшит их жизнь. Их лозунг: "Гірше, та інше". Важно само отношение к власти, и в первом, и во втором случае. Люди получают удовольствие, подчиняясь власти или меняя власть.

Другой способ — это многомиллионные миграции, когда люди массово переселяются из страны одного типа в другую.

Третий — это формирование конфедерации стран, разделяющих определённую ориентацию. Что-то вроде Евросоюза, когда продолжает существовать множество отдельных национальных стран, но их объединяют какие-то наднациональные ценности. Точно так же формируются консервативные и корпоративные конфедерации.

Есть ещё перспектива связанная с виртуальными государственными, виртуальным гражданством, администрированием при помощи искусственного интеллекта. Сейчас уже существует это хотя бы в виде некоторой игры.

Но шансы достичь, если не благосостояния, то хоть какой-то психологической стабильности, — если будет происходить процесс такой консолидации людей по их психотипу.

Удивительно, но люди не пытаются вообразить себе каким могла бы быть жизнь на земле, если она сохранится. Что придёт на смену современным формациям, а ведь неизбежно придёт, и уже приходит просто мы этого не видим. Марксизм привлекателен тем, что Маркс был визионером, который рискнул нарисовать какой-то новый возможный тип общества. Он ошибался, но сам замах впечатляет. Почему бы просто хотя бы в качестве игры не пофантазировать, а что может прийти на смену существующему обществу? И поискать что в современном обществе уже является ростками нового?