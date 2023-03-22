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Парламент Уганды одобрил смертную казнь за однополый секс

Парламент Уганды принял законопроект о введении смертной казни за однополый секс. Теперь его должен подписать президент страны, который недавно назвал гомосексуальность "отклонением от нормы".

Аналогичное наказание вводится за "вербовку, продвижение и финансирование гомосексуальной деятельности". Сейчас в Уганде за однополые отношения грозит пожизненное заключение.

Против законопроекта проголосовали лишь двое из 389 депутатов. Один из них заявил, что законопроект содержит неконституционные положения, сводит на нет успехи в борьбе с гендерным насилием и криминализирует отдельных лиц.

Правозащитники осудили принятие законопроекта, назвав его "законодательством ненависти" и "полным посягательством на человечность". Они считают положения законопроекта "варварскими, дискриминационными и неконституционными". Угандийские правозащитники и ЛГБТ-активисты пообещали продолжить борьбу с дискриминацией.

По данным группы, отстаивающей права ЛГБТ+ в Уганде, только в феврале ей поступило более 110 обращений об арестах, сексуализированном насилии, публичном раздевании и выселении. Часть случаев касалась нарушения прав трансгендерных людей.

  • В большинстве стран Африки гомосексуальность запрещена законом. В России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.

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