Православный вуз отказался выдавать диплом трансгендерному выпускнику

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет в Москве отказался выдавать диплом студенту, сменившему гендер во время обучения. Об этом ТАСС рассказал ректор вуза Владимир Воробьёв.

Воробьёв пояснил, что университет принимает крещёных людей, с именем, под которым их знают и учат. Когда студент изменил имя, у вуза возник вопрос, что это теперь за человек. "Вот это была девушка, а теперь мы кому должны диплом отдать?", – озадачился Воробьёв, заявив, что в университете этого человека не знают и не учили.

Также ректор сказал, что раз православная церковь выступает против трансгендерности, то и его вуз тоже: а то вдруг скажут, что "православный университет признаёт все такие дела". Воробьёв подчеркнул, что "должен защищать свой университет".