Православный вуз отказался выдавать диплом трансгендерному выпускнику

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет в Москве отказался выдавать диплом студенту, сменившему гендер во время обучения. Об этом ТАСС рассказал ректор вуза Владимир Воробьёв.
Воробьёв пояснил, что университет принимает крещёных людей, с именем, под которым их знают и учат. Когда студент изменил имя, у вуза возник вопрос, что это теперь за человек. "Вот это была девушка, а теперь мы кому должны диплом отдать?", – озадачился Воробьёв, заявив, что в университете этого человека не знают и не учили.
Также ректор сказал, что раз православная церковь выступает против трансгендерности, то и его вуз тоже: а то вдруг скажут, что "православный университет признаёт все такие дела". Воробьёв подчеркнул, что "должен защищать свой университет".
- В России с 5 декабря 2022 года запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.
- Сообщество ЛГБТ+ объединяет людей на основе их разнообразной сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В России ЛГБТ+ регулярно становятся объектами агрессии, к которой фактически подстрекают власти.
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