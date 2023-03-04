Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Православный вуз отказался выдавать диплом трансгендерному выпускнику

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет в Москве отказался выдавать диплом студенту, сменившему гендер во время обучения. Об этом ТАСС рассказал ректор вуза Владимир Воробьёв.

Воробьёв пояснил, что университет принимает крещёных людей, с именем, под которым их знают и учат. Когда студент изменил имя, у вуза возник вопрос, что это теперь за человек. "Вот это была девушка, а теперь мы кому должны диплом отдать?", – озадачился Воробьёв, заявив, что в университете этого человека не знают и не учили.

Также ректор сказал, что раз православная церковь выступает против трансгендерности, то и его вуз тоже: а то вдруг скажут, что "православный университет признаёт все такие дела". Воробьёв подчеркнул, что "должен защищать свой университет".

  • В России с 5 декабря 2022 года запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.
  • Сообщество ЛГБТ+ объединяет людей на основе их разнообразной сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В России ЛГБТ+ регулярно становятся объектами агрессии, к которой фактически подстрекают власти.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG