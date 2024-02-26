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Парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО

Премьер-министры Швеции и Венгрии Ульф Кристерссон и Виктор Орбан
Премьер-министры Швеции и Венгрии Ульф Кристерссон и Виктор Орбан

Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Сохранявшее больше 200 лет нейтралитет государство станет 32-м участником Североатлантического союза.

После одобрения парламентом решение должен подписать премьер-министр Венгрии. Это может занять несколько дней, уточняет Би-би-си. После того, как Виктор Орбан подпишет документ, НАТО сможет обратиться к Швеции с официальным приглашением присоединиться к союзу.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сегодняшний день "историческим" и заявил, что его страна "готова подставить плечо и принять на себя полную ответственность за безопасность в Северной Атлантике".

Швеция, долгое время бывшая нейтральной страной, подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией весной 2022 года, вскоре после нападения России на Украину. Для вступления страны в НАТО необходимо согласие всех государств союза - до приёма Финляндии их было 30. Процесс ратификации заявки Швеции затягивался из-за позиции Венгрии и Турции. Турция одобрила заявку в январе этого года. Таким образом, Венгрия оставалась единственной страной НАТО, которая препятствовала присоединению Швеции к союзу.

Виктор Орбан и его партия ФИДЕС неоднократно затягивали процесс одобрения заявки Швеции. Так, представители ФИДЕС отказались участвовать во внеочередном заседании венгерского парламента 5 февраля, посвящённом этому вопросу. Они требовали, чтобы премьер-министры Швеции и Венгрии провели личную встречу. Ульф Кристенссен в прошлую пятницу выполнил это требование и провёл переговоры с Виктором Орбаном. Страны заключили договор о военном сотрудничестве.

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