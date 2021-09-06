ПАСЕ отправит в Россию пятерых наблюдателей за выборами

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отправит пятерых наблюдателей за выборами в Россию. Команда будет работать в Москве с 17 по 19 сентября, сообщается на сайте ассамблеи.

Члены миссии планируют встретиться с представителями различных партий, местными наблюдателями, сотрудниками СМИ, гражданскими активистами, а также с сотрудниками Центризбиркома. По итогам работы будет подготовлен доклад. Он ляжет в основу отчёта о том, как Россия соблюдает обязательства в электральной сфере.

ПАСЕ отметила, что провести полноценную миссию этом году не получится из-за эпидемиологической ситуации, а также потому что в Россию на предстоящие выборы не приедут их международные партнеры – наблюдатели от ОБСЕ.

В ПАСЕ надеются, что присутствие наблюдателей придаст дополнительную ценностью диалогу между России с Советом Европы.

Ссылаясь на пандемию, российские сократили число допущенных наблюдателей на предстоящие выборы с 500 до 60. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) впервые с 1993 года не направит на выборы в Россию свою наблюдательную миссию.

С 17-19 сентября россияне будут выбирать депутатов Госдумы, глав девяти регионов, а также депутатов законодательных органов в 39 регионах страны.