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Пассажирам без QR-кодов могут не вернуть деньги за авиабилеты

Представители российских авиакомпаний на встрече в Госдуме предложили исключить из законопроекта о QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется документа к моменту вылета.

Возвращать деньги предлагается только тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу, а если тариф был невозвратный, то деньги не вернут. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в парламенте и авиакомпаниях. Первоначальная редакция законопроекта предполагает, что авиакомпании должны будут возвращать стоимость билета в полном объеме в любом случае, когда человек не смог показать QR-код.

Кроме того, по словам одного из собеседников издания, на встрече в Думе обсуждались и другие предложения. В частности, перевозчики просили уточнить на каком этапе пассажиры должны будут предъявлять QR-коды — при покупки билета или регистрации на рейс. Кроме того, авиакомпании предложили обеспечить возможность транзита для прилетающих из-за границы, которые не могли получить QR-код. Для этого, по их мнению, должна быть предусмотрена альтернатива, например ПЦР-тесты.

Ранее экономисты выяснили, что российские авиакомпании могут начать терять от 15 миллиардов рублей ежемесячно из-за введения QR-кодов для пассажиров.

Заключение на правительственные законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест и поездок в поездах и самолетах подготовила и Общественная палата. В документе, в частности предлагается пускать без сертификата о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции в поликлиники, больницы и храмы, а также не распространять ограничения на организации, которые создали зоны, свободные от коронавируса. Кроме того, в ОП предложили закрепить механизм выдачи сертификатов иностранным гражданам, привитым не зарегистрированными в России вакцинами.

В Общественной палате также считают, что следует отказаться от "малопонятного и даже отпугивающего" особенно пожилых людей термина "QR-код" и "использовать слова, более понятные широкой аудитории", например, "сертификат иммунного здоровья" или "свидетельство".

12 ноября правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты, обязывающие граждан использовать QR-коды о вакцинации или о перенесенной коронавирусной инфекции в общественных местах, а также в поездах и самолетах. Законопроекты должны быть рассмотрены в Госдуме 16 декабря.

Накануне РБК со ссылкой на источники в разных ведомствах сообщил, что законопроекты, скорее всего, пройдут три чтения в Госдуме, но позже они могут быть отклонены на этапе рассмотрения Советом Федерации или подписания документа Владимиром Путиным.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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