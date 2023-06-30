Патриот или нераскрытый агент? Загадочный побег из США

Почти 10 лет назад он бежал из России в США, проклиная коррупцию и бюрократов. В Америке он быстро нашел общий язык как с коренными американцами, так и с выходцами из постсоветских стран. Небольшой, но успешный бизнес, вечеринки, собственный дом на берегу озера, счастливая семья. Все изменилось после начала российского вторжения в Украину, когда наш герой бесследно исчез, оставив дом, детские игрушки, книги и фактически всю свою жизнь. Через неделю он уже выступал по российскому телевидению, восхваляя родину и обрушиваясь с критикой на Соединенные Штаты.

На собрании городского совета в октябре 2021 года российский гражданин Олег Забугорский выглядел застенчивым, когда принимал награду "гражданин месяца" от представителей города Каньон-Лейк, Калифорния, за свою общественную деятельность.

Забугорский, настоящее имя которого – Олег Тимощук, отдал десятки часов своего времени, чтобы создать 56-минутный документальный фильм о том, как жители Каньон-Лейк восприняли террористические атаки 11 сентября 2001 года. Он беседовал с местными жителями, включая мэра и начальника полиции округа. Фильм был представлен на общественном мероприятии в честь 20-й годовщины атак.

"Я бы очень хотела, чтобы вы нашли время познакомиться [с Олегом]. Он удивительный гражданин нашего города", – сказала тогда Кейси Кастильо, член городского совета Каньон-Лейк, объявляя о награде.

Сам Забугорский рассказал присутствующим, что он чувствует себя частью "большой семьи" в Каньон-Лейк, где он к тому времени жил с семьей уже почти год. Казалось, что Олег и его супруга, Анна, воплощают американскую мечту: двое детей, внедорожник и большой дом у озера на улице с пальмами в охраняемом поселке в 120 километрах от Лос-Анджелеса.

Забугорского часто можно было видеть в окрестностях города снимающим местные события для своего YouTube-блога. Его дети, Павел и Мария, ходили играть к соседям.

В ролике на YouTube, который рекламировал услуги Забугорского по видеосъемке, местный бизнесмен и клиент россиянина описывал его как "человека слова и человека чести".

Через пять месяцев Забугорский исчез: не предупредив своего арендодателя, соседей, многочисленных друзей и знакомых в Калифорнии, он собрал вещи, которые смог поместить в свой белый внедорожник, и под покровом ночи покинул Каньон Лейк вместе с женой и детьми.

Примерно между 8 и 11 марта 2022 года, после семи непрерывных лет жизни в Соединенных Штатах, Забугорский и его семья совершили долгий перелет обратно в Россию – в то же время, когда десятки тысяч россиян покидали свою страну из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Русскоговорящие знакомые Забугорского в Калифорнии впервые узнали о его отъезде, когда он разместил видео на своей странице в фейсбуке: новостной репортаж, вышедший по российскому государственному телевидению 13 марта. 2,5-минутный сюжет под названием "Русофобия заставляет иммигрантов возвращаться на родину" показывал семью Забугорских уже в Москве – якобы спустя всего несколько часов после их приезда из США.

Этот пропагандистский материал, явно подготовленный заранее и содержавший множество кадров из видеоархива Забугорского, противопоставлял его историю самому массовому бегству россиян из страны с 90-х годов прошлого века.

Забугорские давали интервью в скромной московской квартире, рассказывая российским зрителям, что в США их жизнь стала невыносимой, что их детей дразнили в американской школе и называли "русскими шпионами".

Сюжет начинается с объятий пары, а Забугорский говорит: "Мы теперь дома, ребята" – шепотом, чтобы не разбудить детей после долгого перелета. Единственное, что напоминает в нем о Калифорнии – это хипстерские ретро-усы и гавайская рубашка, которая кажется более подходящей для пляжа Малибу, чем для Москвы.

Когда Забугорский в репортаже расплачивается в продуктовом магазине, он говорит, что счастлив снова иметь дело с "нашими российскими рубликами". В конце его дочь произносит строки из стихотворения Владимира Набокова "Родина": "Бессмертное счастие наше Россией зовется в веках. Мы края не видели краше, а были во многих краях".

Знакомые семьи в Калифорнии были ошеломлены.

Несколько людей, которые знали Забугорского в Соединенных Штатах, рассказали Радио Свобода, что он ни разу не упоминал о "русофобии" перед своим отъездом, а его дети не ходили в американскую школу, по крайней мере, с момента переезда семьи в Каньон Лейк.

Игры патриотов?

Через несколько дней после прибытия в Москву Забугорский выложил видео, на которым он носит одежду буквой "Z", хвалит Евгения Пригожина, призывает к "сталинским репрессиям" против "внутренних врагов"; клянется в верности Владимиру Путину и осуждает русских, живущих в Америке, за непатриотизм. Осуждать американскую жизнь он продолжил в программе телеканала РЕН-ТВ, которую ведет Анна Чапман – одна из десяти "спящих" агентов, которые были пойманы в Соединенных Штатах в 2010 году и отправлены в Россию в результате обмена.

Метаморфоза Забугорского от семьянина, избегающего острых политических тем, к ярому патриоту России, вторящему ядовитым замечаниям Путина об украинской идентичности, правах ЛГБТ и других вопросах, вызвала у американских знакомых россиянина вопросы о том, кем он является в реальности и что он делал в Соединенных Штатах.

Как живший в США малоизвестный блогер внезапно оказался в России и появился на телевидении, контролируемом Кремлем? Что он сделал со всеми неопубликованными видеозаписями, которые снимал на мероприятиях русскоговорящей общины в Калифорнии? И почему он так спешил покинуть США и отправиться в страну, где раскручивается маховик репрессией и происходит экономический кризис, подобного которому его дети никогда не видели?

Александр Куприн, бывший капитан советской милиции, бежавший в Соединенные Штаты в 1988 году и сейчас живущий в Калифорнии, рассказал Радио Свобода, что начал изучать прошлое Забугорского после его появления на российском государственном телевидении.

Куприн и Катерина Терец, живущая в Калифорнии фотограф из Украины, написали о внезапном возвращении Забугорского в Москву в фейсбуке. Под этими постами – десятки комментариев от членов русскоязычной общины, которые знали Забугорского или контактировали с ним.

Некоторые задавались вопросом: является ли он информатором, получающим деньги за сбор информации о русскоязычных эмигрантах в Соединенных Штатах? Другие говорили, что Забугорский – мошенник, утверждая, что перед отъездом он занимал деньги у друзей и знакомых. Третьи выдвигали версию о том, что ему предложили деньги за возвращение в Россию в обмен на публичную критику жизни в США. Радио Свобода не обнаружило никаких признаков расследования деятельности Забугорского в Соединенных Штатах. На наши письма, отправленные по электронной почте, он не ответил.

Эта сага разворачивалась на фоне серии расследований в Соединенных Штатах в отношении российских граждан, которые были обвинены в попытках скрыть свою деятельность от имени российского правительства, призванную повлиять на общественное мнение, и установить связи с влиятельными американскими политическими и бизнес-лидерами, а также с русскоязычными эмигрантами.

Так, Мария Бутина, которая пыталась проникнуть в консервативные американские политические круги до и после президентских выборов в США 2016 года, в декабре 2018 года признала себя виновной в сговоре с американцем с целью нарушение закона, регулирующего деятельность иностранных агентов. Бутина провела 18 месяцев в тюрьме, прежде чем была освобождена и вернулась в Россию, где сейчас является депутатом Государственной думы от партии "Единая Россия".

Елена Брэнсон, гражданка США и России, в 2022 году была обвинена в таком же преступлении из-за своего взаимодействия с представителями русской диаспоры в США и влиятельными американцами. Предъявляя обвинения Брэнсон, которая скрылась в Москве, чтобы избежать ареста, Министерство юстиции США заявило, что "вербовка членов русской диаспоры является внешнеполитическим приоритетом Кремля".

Дымовая завеса

Забугорский родился Олегом Тимощуком в 1971 году в Полтаве, в Украине, в украинской семье, которая вскоре переехала в Новгородскую область России, где отец Олега служил в советской армии, рассказывает его двоюродная сестра Мария Фесенко.

Отслужив в армии сам, Забугорский обосновался в Москве, где в конце 90-х открыл бизнес по детейлингу автомобилей. Свои навыки в этом деле он совершенствовал и во время пребывания в Соединенных Штатах.

В интервью российскому автомобильному сайту в 2012 году Забугорский говорил, что его бизнес расширился и теперь он продает американское оборудование для ремонта вмятин и учит других его использованию.

Олег Тимощук (Забугорский) в советской армии:

В нескольких сообщениях в социальных сетях Забугорский утверждал, что был вынужден покинуть Россию после обыска в его компании. Об этом же он рассказывал и американским знакомым. Некоторые из них сомневаются в правдивости этой истории.

"Он никогда не приводил подробностей, это было похоже на дымовую завесу", – рассказала Радио Свобода знавшая Забугорского Татьяна Татаринова, профессор вычислительной биологии в частном Университете Ла-Верн в Калифорнии.

По словам Забугорского, у него были проблемы с алкоголем, пока он не бросил пить в 2013 году, вместе с рождением сына Павла от своей пятой (!) жены. Анне было 17-лет, когда Олег сделал ей предложение через месяц после знакомства в интернете. Спустя два года, в начале 2015-го, у пары родилась дочь Мария.

В то время российская экономика находилась в глубокой рецессии. Рубль потерял половину своей стоимости по отношению к доллару между январем 2014 и январем 2015 года из-за падения цен на нефть и американских санкций в связи с аннексией Крыма. Сильнее всего девальвация ударила по бизнесам, которые зависели от импорта – как и бизнес Забугорского.

Вскоре после этого у Забугорского могли возникнуть финансовые проблемы. 24 марта 2014 года он занял 1,24 миллиона рублей ($34000 на тот момент) в Московском Кредитном Банке и получил кредитную карту с лимитом в 100 000 рублей ($2800). Через год он исчез, не вернув деньги. Московский Кредитный Банк подал против Забугорского иск в суд, требуя взыскать с него 2,7 миллиона рублей – но того уже и след простыл.

Приехав в Соединенные Штаты, Забугорский поселился в Колорадо, где работал в автосервисе. Там же он запустил видеоблог под названием "Zabugrom_Life" и начал использовать вымышленное имя.

В 2018 году он нашел более стабильную работу, начав обучать людей – в том числе бывших военнослужащих США – ремонту вмятин на автомобильных кузовах в компании "The Ding King Institute" в городе Коста Меса, Калифорния. Он также снимал видео для этой фирмы и привлекал русскоговорящих клиентов. Основатель "Ding King Institute" Тодд Судек, которого Забугорский называл "партнером", не ответил на звонки и письма Радио Свобода с просьбой о комментарии.

Наконец, в ноябре 2020 года Олег Забугорский переехал в большой дом в Каньон-Лейк. Стоимость аренды дома составляла около 50 000 долларов в год, включая коммунальные услуги. В доме он оборудовал студию для съемки и монтажа, в которой было оборудование стоимостью в несколько тысяч долларов.

Вместе с женой Забугорский устраивал мероприятия для русскоязычных друзей и знакомых, на одном из них даже выступал Юрий Наумов, блюзовый музыкант, покинувший СССР из-за преследования со стороны КГБ. Забугорский обещал проводить такие мероприятия регулярно, хотя, по словам соседей, в итоге устроил не более трех.

Его знакомые говорят, что он часто приглашал их в Каньон-Лейк. Некоторые отказывались из-за долгой дороги, которая может занять три часа из Лос-Анджелеса в часы пик, другие говорят, что его личность их отталкивала. По мнению Куприна, Забугорский "отчаянно пытался стать центром русской общины" в окрестностях Лос-Анджелеса и "старался познакомиться с как можно большим числом людей".

И не только с людьми из русскоязычной общины. Забугорский посетил несколько неформальных встреч с жителями Каньон-Лейк, которые проводят члены совета района за чашкой кофе, чтобы обсудить любые вопросы или проблемы. Обычно в них участвуют только собственники жилья, а не арендаторы.

Его образ жизни – большой дом, внедорожник и частые выезды на выходные - вызывал вопросы у знакомых. Блог Забугорского, которому он уделял значительное время, не приносил ему денег, а жена не работала.

В 2021 году Забугорский написал в инстаграме, что он и его семья в какой-то момент пребывания в Соединенных Штатах даже были бездомными – возможно, после потери работы в Колорадо – и что жить им приходилось "без документов, без денег и возможности получить легальную работу".

Помимо работы в "The Ding King Institute" и мелких видеоуслуг Забугорский также продолжал заниматься детейлингом и полировкой автомобилей, утверждая в одном из своих постов, что за несколько часов работы над роскошным автомобилем он заработал 1500 долларов. Клиенты, судя по отзывам, были довольны.

В декабре 2020 года он зарегистрировал компанию в Калифорнии под названием "Fireball North America" и указал, что ее деятельность связана с автомобильной отраслью. "Fireball" – это премиальная южнокорейская марка средств по уходу за автомобилями. Чем занималась эта компания, неизвестно. В том же месяце он провел экскурсию для своих подписчиков на YouTube по компании Windy City Organics, производителю натуральной пищи с базой в Иллинойсе. Она основана выходцем из СССР, о котором Забугорский говорил как о "партнере".

Политические взгляды

Знакомая Олега Забугорского Татьяна Татаринова говорит, что во время общения он не проявлял явной политической позиции, никогда не высказывая своего отношения к острым политическим вопросам.

В своем посте в инстаграме в 2021 году Забугорский писал: "Благодарю всех "народных" избранников России и чинуш, поставивших в такое положение, что пришлось в свои 43 года начинать всё заново!". В своем видеоблоге в октябре 2018 года он критиковал российские власти за жесткое подавление акция протеста сторонников Алексея Навального Санкт-Петербурге, включая избиение женщин и детей, и говорил, что "русские должны иметь возможность эмигрировать, если захотят".

Два года спустя, в 2020-м, когда в Минске милиция и ОМОН избивали белорусов за восстание против авторитарного правителя страны Александра Лукашенко, Забугорский, как написала в фейсбуке жительница Калифорнии белорусского происхождения, занял совершенно противоположную позицию.

Примерно в этом же время Забугорский перевел своих детей на домашнее онлайн-обучение на русском языке – как пишут в фейсбуке знавшие его люди, он не хотел, чтобы его дети "подвергались пропаганде американских ценностей". Несмотря на то, что они прожили практически всю свою жизнь в Соединенных Штатах, соседи и знакомые говорили, что на английском он мог общаться с трудом.

Двое знакомых Забугорского рассказали Радио Свобода со ссылкой на его собственные слова, что он пытался узаконить постоянное пребывание в Соединенных Штатах. После своего возвращения в Россию Забугорский отрицал это в одном из видео на своем YouTube-канале.

Министерство внутренней безопасности (Department of Homeland Security, DHS) и другие американские ведомства, занимающиеся вопросами иммиграции, не обсуждают отдельные случаи. В ответ на запрос Радио Свобода DHS лишь сообщило, что Забугорский находился в Соединенных Штатах по рабочей визе и добровольно покинул страну.

Впрочем, по словам его знакомых, несмотря на то, что в его блоге все чаще проскальзывали антиамериканские высказывания, Олег Забугорский не выказывал намерения уезжать из США. 5 февраля 2022 года Забугорский объявил о своем намерении присоединиться к RuHerald – русскоязычному веб-сайту для экспатов в Соединенных Штатах и тех, кто собирается путешествовать или переехать в страну.

Этот сайт существовал много лет, но регулярно не обновлялся и, казалось, не был успешным. Забугорский заявил, что планирует расширить тематику RuHerald, чтобы охватить больше тем и запустить видео. По его словам, целью работы на RuHerald было "объединение" русскоязычного сообщества. Забугорский просил друзей и подписчиков о "финансовой помощи" для развития сайта.

Сейчас сайт RuHerald недоступен, его соцсети перестали обновляться в день начала российского вторжения, 24 февраля. Последние посты в них можно в целом охарактеризовать как пророссийские. Интересно, что на RuHerald несколько раз ссылалось близкое к Министерству обороны России издание "Военно-промышленный курьер".

Три недели спустя после начала работы на RuHerald Олег Забугорский покинул Соединенные Штаты. Татьяна Татаринова говорит, что по слухам он смог собрать на развитие сайте тысячи долларов, но подтвердить эту информацию Радио Свобода не удалось.

Внук советского аса и друг Дональда Трампа

Издание RuHerald было основано в 2016 году Вадимом Волгиным, живущим в США предпринимателем российского происхождения. Волгин - учредитель нескольких небольших компаний и администратор групп "ВКонтакте"; как его фирмы, так и паблики направлены на русскоязычное коммьюнити в разных штатах.



Вадим Волгин родился в 1986 году, в своих социальных сетях он упоминает, что его дед, Василий Волгин - герой СССР, известный военный летчик времен Второй мировой войны, проживший большую часть жизни в Минске. Как удалось выяснить Радио Свобода из утекших в сеть баз данных, сам Вадим Волгин родился в городе Димитрогорске Ульяновской области, где прожил как минимум до 2009 года. Вероятно, примерно в это же время он отправился покорять США.



В Америке Волгин работал брокером в крупном агентстве недвижимости NestSeekers в Нью-Йорке. В то же время в том же агентстве работал выходец из Беларуси – Сергей Кукуц, более известный под фамилией Миллиан. И Миллиан и Волгин занимались продажей элитной недвижимости в Нью-Йорке и Майами клиентам из стран бывшего СССР, в первую очередь, из России. Миллиан преуспел больше: в 2011 году он был назначен вице-президентом нью-йоркского офиса NestSeekers. Волгин и Миллиан были знакомы между собой и в 2013 году даже сыграли в одной серии популярного американского телешоу о риелторах "A million dollars listing" (Радио Свобода видело этот эпизод и убедилось, что в нескольких сценах Миллиан и Волгин стоят рядом друг с другом).

Параллельно с риэлторской деятельностью Миллиан с 2006 года, то есть с момента ее основания, возглавлял Российско-Американскую Торгово-Промышленную Палату в США. Палата была создана для "продвижения американских компаний на рынки России и стран СНГ", а также для "укрепления интеркультурных и экономических связей между бизнесом США и России". Кто финансировал эту организацию Радио Свобода неизвестно, но бюджет организации был небольшим. В 2012 году в Российско-Американскую палату устроился менеджером по инвестициям и знакомый Миллиана, Вадим Волгин.



Сергей Миллиан стал широко известен в 2017 году, когда он был назван одним из основных источников так называемого "досье Стила" – документа о предполагаемых связях кандидата Дональда Трампа с российскими спецслужбами и наличии у Кремля компромата на него. Миллиан отрицал, что передавал команде Кристофера Стила какую-либо информацию о Дональде Трампе. При этом, Миллиан действительно неоднократно хвастался и в социальных сетях и в интервью своими связями с Дональдом Трампом с одной стороны, и с людьми в российской власти с другой. В 2007 году он в самом деле был представлен Дональду Трампу: существует совместная фотография Миллиана и Трампа на дорожке для верховой езды. В дальнейшем Миллиан утверждал, что являлся "эксклюзивным брокером" девелоперских проектов Трампа в России и других бывших странах СНГ. Пользуясь своими бизнес-связями с Трампом (как заявили позже люди из окружения тогдашнего президента США – мнимыми), Миллиан раздавал интервью российским госСМИ, контактировал с советником Трампа Джорджем Пападопулосом, предлагал писателю и на тот момент почетному консулу Беларуси Михаилу Моргулису агитировать русскоязычное сообщество в США в пользу Трампа.

При этом многие отзывались о Миллиане как об авантюристе и даже мошеннике. "Все, что исходит из уст этого человека, неточно и является частью некоего безумного желания, чтобы его имя попало в газету", – говорил о Миллиане личный адвокат Трампа Майкл Коэн. "Это было в характере Сергея: ему нравилось представлять себя более важной персоной, чем он был в действительности", – утверждал Михаил Моргулис.

Вскоре после разразившегося в 2017 году скандала с "досье Стила" Миллиан практически полностью исчез из публичного поля – неизвестно даже, остался ли он в США или переехал в другую страну.



А вот протеже Миллиана Вадим Волгин (если верить его странице в LinkedIn он проработал в Российско-Американской Торгово-Промышленной Палате до начала 2014 года), наоборот, развернул в США бурную деятельность, которая имела все меньше отношения к торговле недвижимостью. В 2015 году Волгин стал один за другим открывать новые бизнесы – маркетинговое агентство Atlant Media, рекрутинговый сайт для русскоязычной диаспоры, агентство по услугам веб-дизайна, сервис для заказа косметологических услуг, наконец – русскоязычное медиа с "новостями США и мира" под названием RuHerald. Все эти сервисы активно рекламировали друг-друга в социальных сетях, при этом Волгин представлял их в качестве независимых инвестиционных проектов под собственным управлением.

В социальных сетях Вадим Волгин представал преуспевающим предпринимателем: фотографировался на фоне дорогих автомобилей и частных самолетов, на дорогих курортах и яхтах. Неизвестно, удавалось ли Волгину зарабатывать достаточно много, чтобы соответствовать своему образу в социальных сетях, или это был маркетинговый ход. Его основным активом являлись несколько пабликов "ВКонтакте" для русскоязычных жителей США в общей сложности примерно с 30 тысячами подписчиков, в которых он и рекламировал услуги собственных проектов.



Издание RuHerald, в которое устроился работать Забугорский-Тимощук, в основном состояло из переведенных на русский язык и переписанных заметок из англоязычных СМИ. Радио Свобода удалось связаться с одним из наиболее “продуктивных” авторов RuHerald, и он на условиях анонимности рассказал, что работал в издании не покидая Россию: функции заключались в редактуре машинного перевода англоязычных статей, а оплата шла в рублях от одной из российских фирм, открытых Волгиным.



"Империя" Волгина прекратила существование в одночасье. Почти ни один из полутора десятков проектов, так или иначе связанных с ним, сейчас не работает, лишь в группе RuHerlad "ВКонтакте" изредка выходят рекламные публикации и перепосты из экспатских групп, находящихся под контролем Волгина. В проекте для быстрой записи в салон красоты отключилась база данных, в сайте с вакансиями последняя вакансия опубликована год назад, последняя запись в паблике агентства Atlant Media вышла 25 февраля 2022 года.



Сам Волгин сейчас называет себя "администратором русскоязычных групп", а также "основателем, партнером и советником в 20+ бизнесах на территории США". Рекламируя 12 мая 2023 года свое участие в нетворкинговом мероприятии для русскоязычных экспатов, он заявил, что надеется обсудить с другими участниками "наследие" проекта RuHerald. Кроме того, Волгин выступает пиарщиком проекта по продаже свежих пионов, а также помог за последний год зарегистрировать в США компании нескольким бизнесменам из России.

Корреспондент РС дозвонился до Вадима Волгина, услышав, что речь пойдет об Олеге Забугорском, он обещал перезвонить через несколько минут, сославшись на то, что идет по шумной улице. Больше ни на звонки, ни на сообщения в мессенджерах он не отвечал.

Внезапный отъезд

8 марта 2022 года Забугорский отправился в Анахайм, примерно в 80 километрах на северо-запад от Каньон-Лейк, чтобы представлять компанию Windy City Organics на выставке натуральных продуктов, которая должна была закончиться 12 марта.

В тот день он опубликовал свою фотографию в голубой рубашке в стиле "Оксфорд" с бейджиком конференции на шее и пальмами на заднем плане. Спусия 72 часа он и его семья собрали свои вещи и покинули страну. Руководители Windy City Organics не ответили на звонки и сообщения Радио Свобода, отправленные через социальные сети.

Фернандо, сосед Забугорского, который жил в двух домах от него, рассказал Радио Свобода, что видел, как в марте 2022 года тот снимался на балконе с советским флагом в качестве фона. Больше он никогда не видел ни его, ни его семью. "Я даже не видел, как он переезжал", - сказала Радио Свобода Патрисия Томпсон, живущая напротив дома Забугорского.

Семья Забугорского оставила много вещей, таких как одежда и игрушки, что может указывать на спешный отъезд. Владелец дома даже устроил гаражную распродажу, чтобы освободить дом от ненужных вещей.

Андреа, еще одна соседка Забугорского, рассказала Радио Свобода, что он казался "очень дружелюбным" и однажды неожиданно подарил их сыну подарок на день рождения.

За несколько дней до вылета в Москву Забугорский сообщил своей русскоязычной аудитории, что "американцы могут улыбнуться вам, а через минуту выстрелить в спину из "Кольта" 45 калибра". Тогда он не объяснил, что привело его к такому внезапному взгляду. Эти заявления удивили его соседей.

"Мы лишь приветствовали его с распростертыми объятиями," - говорит Андреа.

С подобными нападками незадолго до отъезда Забугорский обрушился и на бывших друзей и знакомых в русскоязычном сообществе в Калифорнии.

Через неделю после возвращения в Россию Забугорский заявил в одном из своих видео, что в Соединенных Штатах он собирал информацию и данные, "которые нужны ему и его стране". Он также назвал выдающихся россиян, покинувших страну после начала войны, “предателями” несмотря на то, что однажды сам бежал из России.

В то же время он перепостил на своей странице в фейсбуке комментарий своего друга Олега Цветкова, который приветствовал возвращение Забугорского из "семилетнего особого задания" в Соединенных Штатах.

Татьяна Татаринова, которая вместе с Катериной Терец расследовала биографию Забугорского, говорит, что он собирал информацию о всем русскоязычном сообществе в Калифорнии.

Отъезд Забугорского произошел вскоре после того, как Соединенные Штаты 8 марта 2022 года обвинили Елену Брэнсон в том, что она вела деятельность в интересах российских властей, не зарегистрировавшись в качестве "иностранного агента". В обвинительном заключении говорится, что Брэнсон было поручено организовывать на деньги Кремля мероприятия, направленные на укрепление русскоязычной молодежной общины в Соединенных Штатах. Несмотря на то, что Забугорский занимался чем-то похожим, свидетельств его знакомства с Брэнсон нет.

"По моему мнению, Забугорский – человек невысокого интеллекта, который зарабатывал деньги, отправляя групповые фотографии местных русских, сидящих за его столом, своим кураторам из ГРУ или ФСБ – сказал Радио Свобода Александр Куприн. "Он был источником невысокого уровня, он это знал и пытался компенсировать это своей необычайной энергией".

Евгений Рубцов, еще один знакомый Забугорского, предположил, что кто-то сделал ему привлекательное предложение о возвращении, которое включало обязательную публичную критику Соединенных Штатов – и именно поэтому Забугорский "быстро встал на ноги" в России, несмотря на долгое отсутствие в стране и проблемы с долгами.

Ни один из более чем десятка людей, которые знали Забугорского и говорили с Радио Свобода, не получали звонков или писем от правоохранительных органов США, которые могли бы указывать, что в отношении россиянина ведется расследование.

Мария Фесенко, двоюродная сестра Забугорского, сказала Радио Свобода, что он, вероятно, вернулся домой, потому что увидел возможность использовать антиамериканские настроения в России. "Он очень амбициозен", – добавила она.



С тех пор, как он прибыл в Москву, Забугорский, помимо двух выступлений на государственном телевидении, появился в нескольких онлайн-медиа, где его описывают как "голливудского продюсера, работавшего с Мелом Гибсоном и Ким Кардашьян", что является безмерным преувеличением его кинематографических начинаний. Забугорского также дважды показывали по местному телевидению в Люберцах, где он открыл баню, и приглашали в эфир на радио "Аврора", кремлевскую пропагандистскую станцию, которая назвала его "политическим аналитиком".

И конечно, российские СМИ обращаются к нему по его русскому псевдониму "Забугорский", а не как к Олегу Тимощуку, которым он на самом деле является.

"России нужен был герой в первые дни войны, когда граждане покидали страну, и Забугорский воспользовался этим моментом", – говорит Мария Фесенко.

Через два месяца после возвращения в России Забугорский получил первую работу – он выступил в роли креативного продюсера кинофестиваля "17 мгновений" в честь знаменитого сериала о советском разведчике. В программе фестиваля были почти исключительно фильмы, прославляющие российских и советских военных и сотрудников других силовых ведомств, а в числе его официальных партнеров – пресс-бюро ФСБ России и организация "Ветераны контрразведки".

Следующая запись после RuHerald среди мест работы Забугорского на его странице в социальной сети LinkedIn – Министерство обороны РФ. Он указал, что работает там "ассистентом" с марта 2022 года.