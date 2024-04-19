Педиатру Надежде Буяновой ужесточили обвинение по делу о "фейках"

Московскому врачу-педиатру Надежде Буяновой предъявлено окончательное обвинение по статье о так называемых фейках о российской армии. Как рассказал её адвокат Олег Черджиев, в нём появилось отягощающее обстоятельство - следствие считает, что правонарушение Буянова совершила по мотивам национальной ненависти.

Кроме того, по словам адвоката, следствие затягивает передачу Буяновой документов, необходимых для её судебного иска о восстановлении на рабочем месте.

67-летняя педиатр Надежда Буянова до 1 февраля работала в одной из детских поликлиник Москвы. Жалобу на неё написала местная жительница, пришедшая на приём с семилетним сыном. Врач обратила внимание на нервное поведение мальчика. Мать ответила, что ребёнок переживает после гибели в Украине его отца, военнослужащего российской армии. После этого, по утверждению матери, Буянова при ребёнке назвала её погибшего мужа "законной военной целью".

После обращения матери пациента в правоохранительные органы Буянову уволили с работы, против неё возбуждено уголовное дело, в её квартире прошёл обыск.

Буянова заявляет, что не произносила таких слов. Адвокат Черджиев также утверждает, что ребёнок не присутствовал при разговоре врача с матерью.

Выводы о "мотиве национальной ненависти" следствие, предположительно, могло сделать из того факта, что Буянова окончила медицинский институт во Львове в советские времена.