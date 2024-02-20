Время доносчиков. Вера Васильева – о деле Надежды Буяновой

Среди множества уголовных дел о "фейках" про российскую армию, число которых нарастает с каждым днем, выделяется обвинение против Надежды Буяновой (по ч. 1 ст. 207.3 УК). Не только потому, что дело было возбуждено по доносу вдовы участника "специальной военной операции", как нынешний российский закон обязывает ее называть. И не только потому, что Буянова – врач-педиатр, и ей 67 лет.

Это абсурдное дело в очередной раз показывает, что кто угодно может донести на кого угодно – не обременяя себя приведением каких-либо доказательств. Достаточно утверждений "потерпевшей" стороны, если они в тренде, и к тебе придут с обыском, заберут компьютер и телефон, отнимут сбережения… Государственные механизмы, призванные защищать закон и права человека, превратились в действенный инструмент расправы. И сколько таких доносов еще ждут своего часа?

Врача обвинили в распространении "фейков", то есть ложных утверждений. Но если судить по тому, что известно о ее деле, Буянова в принципе не сообщала никаких сведений – ни ложных, ни истинных. В доносе утверждалось, что она назвала российских военнослужащих "легитимной целью" для ВСУ. А разве есть сомнения в том, что в ВСУ они именно так и рассматриваются?

Это дело настолько абсурдно, что даже Тушинский районный суд Москвы счел требование обвинения отправить Буянову в СИЗО чрезмерным, несмотря на всем известный обвинительный уклон российского правосудия, и назначил врачу в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

Особое внимание привлекает широко разошедшаяся по соцсетям фотография из квартиры Буяновой после обыска: перевернутая вверх дном тесная комната, разбросанные вещи, разломанный шкаф, отодранные от стен обои… Что следователи искали? Инструкции ВСУ, деньги от Госдепа США? Очевидно, целью был не поиск вещественных доказательств и не установление обстоятельств по делу, а банальное устрашение.

Впрочем, речь сейчас даже не об этом. Окно без занавесок, тесное помещение, более чем скромная, если не сказать – бедная обстановка… Так живет столичный российский врач, работающая в госучреждении. Точнее – работавшая, потому что Буянову поспешили уволить из поликлиники, причем еще до того, как дело передали в суд. В России больше не действует презумпция невиновности, от нее отказались так же, как от членства в Европейском суде по правам человека, лишив граждан возможности использовать все юридические инструменты для достижения справедливости. Репрессивными действиями в отношении Буяновой представители власти хотели показать, как активно они борются с "врагами народа". А продемонстрировали в очередной раз, как государство относится к своим гражданам, какое существование может предложить им, отправляя их на смерть, как это произошло с погибшим в Украине мужем написавшей на Буянову донос Анастасии Акиньшиной. Жаль, что этой стороннице власти и ее единомышленникам не очевидно истинное отношение государства к ним же самим. Как сказано в песне Нателлы Болтянской: "Пускай нам врут, а мы – опять поверим, счет не ведя ни ранам, ни гробам". Частная история Надежды Буяновой демонстрирует, что судьбы простых людей нисколько не заботят власть имущих, готовых отобрать у любого и имущество, и свободу, и саму жизнь.

Вера Васильева – московский журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал"



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