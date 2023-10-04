Пенсионер отправлен в СИЗО за "фейки": он цитировал доклад ООН

Лефортовский районный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца 63-летнего Константина Селезнёва. Он обвиняется в распространении так называемых фейков о российской армии.

Поводом для возбуждения дела стали два поста, опубликованных Селезнёвым в социальной сети "ВКонтакте". В одном посте он привёл цитаты из доклада ООН о преступлениях российских военнослужащих в Украине и из расследования The New York Times о событиях в Буче Киевской области. Пенсионер написал обращение к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести расследование с учётом опубликованных фактов.

В другом посте он обратился к президенту России Владимиру Путину, назвав его "руководителем террористического государства". Селезнёв критиковал решение Путина присвоить звание гвардейской 5-й зенитной бригаде, указав, что, согласно выводам международной следственной группы, именно этой бригаде принадлежал ЗРК "Бук", из которого в 2014 году над Донбассом был сбит пассажирский "Боинг" МН17. В авиакатастрофе погибли 298 человек.

3 октября в квартире пенсионера прошёл обыск, сам он был задержан и оставлен на ночь в изоляторе временного содержания.

При транспортировке в суд Селезнёв почувствовал себя плохо из-за духоты в автозаке, он потерял сознание, сообщает "ОВД-Инфо". В суд была вызвана скорая, которая зафиксировала резкое повышение давления. Судья объявил перерыв на полчаса. После этого заседание закрыли из-за тайны следствия по просьбе стороны обвинения.

Константину Селезнёву может грозить до десяти лет лишения свободы. До пенсии он преподавал физику и математику. Селезнёв женат, у него двое детей.