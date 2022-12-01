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"Шпионил на Украину". Пенсионера обвиняют в связях с разведкой

Лев Лерман

Очередной пример "охоты на ведьм" в России: пропагандисты обвиняют нижегородского пенсионера Льва Лермана в сотрудничестве с украинской разведкой, не удосужившись даже проверить факты в региональном управлении ФСБ и Центре "Э". Сотрудники этих ведомств уже пытались привлечь Лермана по статье о госизмене, но не смогли собрать доказательства. Новой волне подозрений не помешал даже тот факт, что пенсионер с начала марта находится в СИЗО без доступа к телефону и интернету.

"Спецоперация" против семьи Лерманов началась 3 марта 2022 года. Вечером в старый многоквартирный дом, где жили Лев и его жена Ольга, ворвались около двадцати сотрудников силовых структур. Обыск длился всю ночь, искали "листовки и патроны". В итоге оперативники забрали компьютерную технику, все носители информации – вплоть до компакт-дисков с записями классической музыки (Ольга Лерман работала в нижегородском оперном театре).

Обыск в квартире Лерманов
Обыск в квартире Лерманов

"Всё самое страшное – в компьютере! С этим и будем работать!" – заявил Ольге следователь, покидая дом и увозя Льва Исааковича. Лерман действительно не скрывал негатива в отношении военных действий России против Украины, где у него немало родных и друзей.

Впрочем, на следующий вечер полиция вернулась вместе с задержанным, чтобы провести второй обыск. А еще спустя неделю был третий визит силовиков – именно в тот момент, когда Лев Лерман был на допросе в ФСБ. Только на третий раз полиция обнаружила в подвале дома десять патронов от охотничьего карабина. При этом самого оружия у Лермана нет, процесс обыска в подвале не снимался на видео, а доступ в помещение, как считает защита Льва Исааковича, был фактически свободным.

Ольга Лерман и адвокат Алексей Ветошкин рассказывают, что силовые ведомства изначально пытались реализовать "шпионский сценарий":

Хотели завести дело по статье "Измена Родине"

– Хотели завести дело по измене Родине, посылали на согласование в Москву – поэтому так и тянули долго. Расследовали дело по патронам – и всё ждали, когда [из Москвы] придет ответ по госизмене. За патроны большой срок не дашь – а так было бы большое шумное дело, – объясняет Ольга Лерман.

Ольга Лерман
Ольга Лерман

Во время следствия Лермана держали под арестом в СИЗО, все ходатайства защиты о смягчении меры пресечения отклонялись. Когда было предъявлено обвинение, стало ясно: дело об измене Родине "не сшилось". Лермана обвинили по статье 222.1 УК – "Хранение оружия и боеприпасов". Приговор был оглашен в октябре: четыре года колонии-поселения. Ольга Лерман к этому моменту уже вынужденно уехала в Израиль.

По факту он уже сидит. Строгое, суровое наказание, с учетом его возраста

– По факту он уже сидит! Строгое наказание за патроны, суровое, с учетом его возраста, – комментирует Алексей Ветошкин. – И тут вдруг мы узнаем об этой новой волне обвинений в телеграм-каналах. Чего они хотят – понятия не имею!

Новый импульс "шпионского сценария" в отношении Лермана пришел из Беларуси. Журналистка местного госТВ Ксения Лебедева выпустила программу "об информационной войне Украины против белорусов". В качестве одной из иллюстраций промелькнул скриншот фейсбук-общения Льва Лермана с украинским собеседником. Из ленты была выделена только одна цитата нижегородца, в которой он сообщает телефон сестры какого-то человека и просит собеседника "сообщить ей, что с ним и где он". "У него мать сердечница, поэтому, если ей сразу сказать, то она… того…"– пишет Лерман.

Скриншот цитаты Лермана на белорусском ТВ
Скриншот цитаты Лермана на белорусском ТВ

Автор белорусской программы никак не комментировала этот пост – но его вдруг заметили в российском ура-патриотическом сегменте телеграма. Канал OMON Moscow назвал цитату Лермана эпизодом общения с украинской разведкой по поводу российского военного, "который, похоже, попал в плен, и его запытали до смерти". Авторы канала рассказали о приговоре Лерману за хранение патронов, но упрекнули нижегородских силовиков в том, что они "не обратили внимания" на сотрудничество Лермана с разведкой Украины.


"Мы надеемся, что коллеги из МВД и ФСБ найдут возможность попросить у белорусской журналистки Ксении Лебедевой скриншоты переписки Льва Исааковича с украинской разведкой. И дадут правовую оценку действиям этого упыря, который хотел убить пожилую женщину", – пишет OMON Moscow.

Никаких подтверждений этим выводам канал не приводит, но версию подхватывают прочие патриотические каналы.

"Возникает вопрос: а как вообще получилось, что человек месяцами спокойно общался с представителями силовых структур враждебного государства и призывал их убивать российских граждан? – пишет канал-миллионник "Рыбарь". – В свете этих фактов у правоохранительных органов явно есть повод вновь обратить внимание на Льва Лермана. И ведь вовсе не исключено, что с украинскими спецслужбами он общается до сих пор".

Интересно, что и связанные с силовыми структурами нижегородские каналы, у которых есть возможность уточнить информацию по Лерману напрямую, также включились в травлю.

"Насколько нам известно, что Лерман осуждён на 4 года колонии-поселения. И что же получается, что, несмотря на отбытие наказания, данный гражданин по-прежнему занимается антироссийской, противоправной деятельностью", – пишет канал "Фантастические твари".

Ольга Лерман, с трудом сдерживая возмущение, объясняет происхождение цитаты:

Переворачивают все с ног на голову и пытаются его злодеем выставить

– Когда к нам пришли с обысками, на экране компьютера у Льва был список российских военнослужащих, находящихся на территории Украины. Он тогда распространялся в открытом доступе и был запрещен только через два дня. Так вот, в этом списке была фамилия нашего соседа Александра, и Лев уточнял у своих украинских знакомых, не однофамилец ли это. Позже я узнала, что это был именно наш сосед, и его убили 24 февраля, в день начала спецоперации. Но тогда Лев пытался всё проверить, чтобы не волновать соседку. Он так и пишет: я не хочу, чтобы сообщение пришло матери, потому что у нее больное сердце. Они же (телеграм-каналы. – РС) переворачивают всё там с ног на голову и пытаются его каким-то злодеем выставить! – рассказывает Ольга.

Квартира Лерманов после обыска
Квартира Лерманов после обыска

Адвокат Алексей Ветошкин обращает внимание: цитата взята из аккаунта человека, которому писал Лерман, но у нижегородских силовиков уже в марте были на руках те же самые скриншоты с компьютера самого Льва Исааковича. Однако это не помогло собрать материал на статью по госизмене, хотя ФСБ и Центр "Э" пытались. Ну, а предположения телеграм-"аналитиков" о том, что Лерман общался с разведкой Украины несколько месяцев и продолжает это делать сейчас, вообще не выдерживает критики, говорит защитник:

Находясь в СИЗО, он никак не может взаимодействовать с разведкой - это бред

– Даже нижегородские силовые телеграм-каналы недостаточно информированы о ситуации с Лерманом – они думают, что он уже отбывает [срок в колонии-поселении], а фактически он продолжает находиться в СИЗО, у него апелляция должна быть в ближайшие дни, – сообщает Ветошкин. – Был сегодня у Льва Исааковича – переживает он, конечно. Недоумевает, почему его обвиняют в пользовании фейсбуком, поскольку он сейчас находится в спецблоке [СИЗО], там усиленный контроль по сравнению с обычной камерой. Он круглосуточно находится под наблюдением как минимум двух видеокамер, которые пишут и звук и видео. То есть он с 3 марта не имеет доступа к аккаунту. Более того, там пароли были изменены, уже после того как изолировали от общества Льва Исааковича. Он никак не может, находясь в СИЗО, пользоваться фейсбуком и "взаимодействовать с разведкой" – это бред полнейший!

Ольга Лерман подтверждает: пароли ее мужа изменили сотрудники ФСБ примерно через месяц после изъятия компьютера. Впрочем, нынешняя травля Льва Лермана, по мнению Ольги, не добавляет очков региональным правоохранительным ведомствам:

Это как бы укор нашим спецслужбам

– Видите, как они об этом написали? Это как бы укор нашим спецслужбам: как же вы там расследуете дело о патронах и не замечаете сотрудничества со спецслужбами Украины? И получается, что наши эфэсбэшники прокололись, им сейчас надо отмазываться, доказывать, что всё у них под контролем. Но ничего нового не прибавилось же! Вся эта переписка – на изъятом компьютере Льва.

Ольга не знает, как будет развиваться эта история дальше и не исключает, что ее запустили на новый круг вполне осознанно. Но адвокат Лермана всё-таки надеется, что это цепь случайностей, рожденных любителями непроверенной информации. Тем не менее, Алексей Ветошкин всё-таки проинструктировал своего подзащитного о том, как вести себя в случае визита в камеру оперативников.

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