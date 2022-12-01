"Шпионил на Украину". Пенсионера обвиняют в связях с разведкой

Очередной пример "охоты на ведьм" в России: пропагандисты обвиняют нижегородского пенсионера Льва Лермана в сотрудничестве с украинской разведкой, не удосужившись даже проверить факты в региональном управлении ФСБ и Центре "Э". Сотрудники этих ведомств уже пытались привлечь Лермана по статье о госизмене, но не смогли собрать доказательства. Новой волне подозрений не помешал даже тот факт, что пенсионер с начала марта находится в СИЗО без доступа к телефону и интернету.



"Спецоперация" против семьи Лерманов началась 3 марта 2022 года. Вечером в старый многоквартирный дом, где жили Лев и его жена Ольга, ворвались около двадцати сотрудников силовых структур. Обыск длился всю ночь, искали "листовки и патроны". В итоге оперативники забрали компьютерную технику, все носители информации – вплоть до компакт-дисков с записями классической музыки (Ольга Лерман работала в нижегородском оперном театре).

"Всё самое страшное – в компьютере! С этим и будем работать!" – заявил Ольге следователь, покидая дом и увозя Льва Исааковича. Лерман действительно не скрывал негатива в отношении военных действий России против Украины, где у него немало родных и друзей.



Впрочем, на следующий вечер полиция вернулась вместе с задержанным, чтобы провести второй обыск. А еще спустя неделю был третий визит силовиков – именно в тот момент, когда Лев Лерман был на допросе в ФСБ. Только на третий раз полиция обнаружила в подвале дома десять патронов от охотничьего карабина. При этом самого оружия у Лермана нет, процесс обыска в подвале не снимался на видео, а доступ в помещение, как считает защита Льва Исааковича, был фактически свободным.

Ольга Лерман и адвокат Алексей Ветошкин рассказывают, что силовые ведомства изначально пытались реализовать "шпионский сценарий":

Хотели завести дело по статье "Измена Родине"

– Хотели завести дело по измене Родине, посылали на согласование в Москву – поэтому так и тянули долго. Расследовали дело по патронам – и всё ждали, когда [из Москвы] придет ответ по госизмене. За патроны большой срок не дашь – а так было бы большое шумное дело, – объясняет Ольга Лерман.

Во время следствия Лермана держали под арестом в СИЗО, все ходатайства защиты о смягчении меры пресечения отклонялись. Когда было предъявлено обвинение, стало ясно: дело об измене Родине "не сшилось". Лермана обвинили по статье 222.1 УК – "Хранение оружия и боеприпасов". Приговор был оглашен в октябре: четыре года колонии-поселения. Ольга Лерман к этому моменту уже вынужденно уехала в Израиль.

По факту он уже сидит. Строгое, суровое наказание, с учетом его возраста

– По факту он уже сидит! Строгое наказание за патроны, суровое, с учетом его возраста, – комментирует Алексей Ветошкин. – И тут вдруг мы узнаем об этой новой волне обвинений в телеграм-каналах. Чего они хотят – понятия не имею!



Новый импульс "шпионского сценария" в отношении Лермана пришел из Беларуси. Журналистка местного госТВ Ксения Лебедева выпустила программу "об информационной войне Украины против белорусов". В качестве одной из иллюстраций промелькнул скриншот фейсбук-общения Льва Лермана с украинским собеседником. Из ленты была выделена только одна цитата нижегородца, в которой он сообщает телефон сестры какого-то человека и просит собеседника "сообщить ей, что с ним и где он". "У него мать сердечница, поэтому, если ей сразу сказать, то она… того…"– пишет Лерман.

Автор белорусской программы никак не комментировала этот пост – но его вдруг заметили в российском ура-патриотическом сегменте телеграма. Канал OMON Moscow назвал цитату Лермана эпизодом общения с украинской разведкой по поводу российского военного, "который, похоже, попал в плен, и его запытали до смерти". Авторы канала рассказали о приговоре Лерману за хранение патронов, но упрекнули нижегородских силовиков в том, что они "не обратили внимания" на сотрудничество Лермана с разведкой Украины.



"Мы надеемся, что коллеги из МВД и ФСБ найдут возможность попросить у белорусской журналистки Ксении Лебедевой скриншоты переписки Льва Исааковича с украинской разведкой. И дадут правовую оценку действиям этого упыря, который хотел убить пожилую женщину", – пишет OMON Moscow.



Никаких подтверждений этим выводам канал не приводит, но версию подхватывают прочие патриотические каналы.



"Возникает вопрос: а как вообще получилось, что человек месяцами спокойно общался с представителями силовых структур враждебного государства и призывал их убивать российских граждан? – пишет канал-миллионник "Рыбарь". – В свете этих фактов у правоохранительных органов явно есть повод вновь обратить внимание на Льва Лермана. И ведь вовсе не исключено, что с украинскими спецслужбами он общается до сих пор".



Интересно, что и связанные с силовыми структурами нижегородские каналы, у которых есть возможность уточнить информацию по Лерману напрямую, также включились в травлю.



"Насколько нам известно, что Лерман осуждён на 4 года колонии-поселения. И что же получается, что, несмотря на отбытие наказания, данный гражданин по-прежнему занимается антироссийской, противоправной деятельностью", – пишет канал "Фантастические твари".



Ольга Лерман, с трудом сдерживая возмущение, объясняет происхождение цитаты:

Переворачивают все с ног на голову и пытаются его злодеем выставить

– Когда к нам пришли с обысками, на экране компьютера у Льва был список российских военнослужащих, находящихся на территории Украины. Он тогда распространялся в открытом доступе и был запрещен только через два дня. Так вот, в этом списке была фамилия нашего соседа Александра, и Лев уточнял у своих украинских знакомых, не однофамилец ли это. Позже я узнала, что это был именно наш сосед, и его убили 24 февраля, в день начала спецоперации. Но тогда Лев пытался всё проверить, чтобы не волновать соседку. Он так и пишет: я не хочу, чтобы сообщение пришло матери, потому что у нее больное сердце. Они же (телеграм-каналы. – РС) переворачивают всё там с ног на голову и пытаются его каким-то злодеем выставить! – рассказывает Ольга.

Адвокат Алексей Ветошкин обращает внимание: цитата взята из аккаунта человека, которому писал Лерман, но у нижегородских силовиков уже в марте были на руках те же самые скриншоты с компьютера самого Льва Исааковича. Однако это не помогло собрать материал на статью по госизмене, хотя ФСБ и Центр "Э" пытались. Ну, а предположения телеграм-"аналитиков" о том, что Лерман общался с разведкой Украины несколько месяцев и продолжает это делать сейчас, вообще не выдерживает критики, говорит защитник:

Находясь в СИЗО, он никак не может взаимодействовать с разведкой - это бред

– Даже нижегородские силовые телеграм-каналы недостаточно информированы о ситуации с Лерманом – они думают, что он уже отбывает [срок в колонии-поселении], а фактически он продолжает находиться в СИЗО, у него апелляция должна быть в ближайшие дни, – сообщает Ветошкин. – Был сегодня у Льва Исааковича – переживает он, конечно. Недоумевает, почему его обвиняют в пользовании фейсбуком, поскольку он сейчас находится в спецблоке [СИЗО], там усиленный контроль по сравнению с обычной камерой. Он круглосуточно находится под наблюдением как минимум двух видеокамер, которые пишут и звук и видео. То есть он с 3 марта не имеет доступа к аккаунту. Более того, там пароли были изменены, уже после того как изолировали от общества Льва Исааковича. Он никак не может, находясь в СИЗО, пользоваться фейсбуком и "взаимодействовать с разведкой" – это бред полнейший!



Ольга Лерман подтверждает: пароли ее мужа изменили сотрудники ФСБ примерно через месяц после изъятия компьютера. Впрочем, нынешняя травля Льва Лермана, по мнению Ольги, не добавляет очков региональным правоохранительным ведомствам:

Это как бы укор нашим спецслужбам

– Видите, как они об этом написали? Это как бы укор нашим спецслужбам: как же вы там расследуете дело о патронах и не замечаете сотрудничества со спецслужбами Украины? И получается, что наши эфэсбэшники прокололись, им сейчас надо отмазываться, доказывать, что всё у них под контролем. Но ничего нового не прибавилось же! Вся эта переписка – на изъятом компьютере Льва.



Ольга не знает, как будет развиваться эта история дальше и не исключает, что ее запустили на новый круг вполне осознанно. Но адвокат Лермана всё-таки надеется, что это цепь случайностей, рожденных любителями непроверенной информации. Тем не менее, Алексей Ветошкин всё-таки проинструктировал своего подзащитного о том, как вести себя в случае визита в камеру оперативников.