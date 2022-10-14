Нижегородца, выказывавшегося против войны, осудили на 4 года колонии

В Нижнем Новгороде суд приговорил инженера-электрика Льва Лермана к четырём годам колонии якобы за незаконное приобретение оружия. Об этом сообщает региональная пресса. Близкие Лермана считают, что настоящей причиной его преследования стала его антивоенная позиция.

66-летний Лев Лерман с начала военного вторжения России в Украину выражал у себя в фейсбуке несогласие с российской политикой и призывал выходить на антивоенные протесты. Ещё в марте он был арестован и осуждён по административной статье за несанкционированое публичное мероприятие. В его квартире и в многоквартирном доме, где он живёт, прошли обыски, в которых принимали участие сотрудники полиции и Центра "Э" - подразделения ФСБ по борьбе с экстремизмом. В ходе обыска в подвале многоквартирного дома полиция обнаружила десяток патронов и посчитала, что они принадлежат Лерману. На момент обысков никого, кроме сотрудников спецслужб, в подвале не было.

Жена Лермана Ольга сообщала, что при обысках полицейские открыто говорили, что ищут экстремистскую символику, листовки и боеприпасы, а также упрекали её и мужа за то, что "на старости лет подались в политику". Сама она после обысков и ареста мужа уехала из России.