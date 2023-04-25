Пенсионерке в Северске грозит максимальный срок по делу о "фейках"

Обвинение в городе Северске Томской области запросило для 65-летней местной жительницы Марины Новиковой три года колонии по делу о так называемых фейках про российскую армию.

Новикова – одна из первых обвиняемых по статье о фейках. Три года – это максимальный срок. Недавно Госдума приняла решение ужесточить наказание и увеличила срок до пяти лет, но обратной силы закон не имеет.

Во время одного из своих выступлений в суде Новикова сразу попросила отправить её в колонию и не назначать даже минимальный штраф — 700 тысяч рублей. По словам обвиняемой, ей негде взять денег даже с рассрочкой на пять лет.

"Я готова к расплате за право остаться человеком и личностью, потому что понимаю, что оправдательного приговора не будет. Не для того все затеяно было, и правосудие не для меня и не для таких, как я", — цитирует Новикову Север.Реалии.

Уголовное дело в отношении Марины Новиковой возбудили в марте прошлого года одновременно с делом против ещё одного жителя Томской области.

Следствие сочло фейками посты Новиковой в соцсетях, которые она публиковала со слов своих друзей из города Энегодара в Запорожской области. С апреля Новикова находится под домашним арестом.

Фейками российские суды признают любую информацию о войне, противоречащую официальным сообщениям. В частности – информацию о предполагаемых военных преступлениях, в том числе ударах по гражданским объектам и о жертвах среди мирного населения.

Жителей российских регионов регулярно судят за антивоенные пикеты, посты, репосты и даже лайки под публикациями против войны.

По данным правозащитников, с начала войны по уголовным статьям за антивоенную позицию в России преследуют более 500 человек. Более 100 из них находятся под стражей или домашним арестом. Реальные сроки по приговору суда получили почти 50 человек.

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