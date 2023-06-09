Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 2 млрд долларов

Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму больше двух миллиардов долларов. В него входят критические важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы, говорится в сообщении Пентагона.
Новость дополняется
Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму больше двух миллиардов долларов. В него входят критические важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы, говорится в сообщении Пентагона.
Новость дополняется
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.