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Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 2 млрд долларов

Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму больше двух миллиардов долларов. В него входят критические важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы, говорится в сообщении Пентагона.

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