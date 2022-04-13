Пентагон планирует отправить Киеву вертолёты и внедорожники

Пентагон рассматривает возможность предоставления Украине в новом пакете венной помощи вертолетов Ми-17 и внедорожников Humvee. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей Белого дома.

По данным собеседников газеты, новый пакет военной помощи Киеву может оцениваться в 750 миллионов долларов, но пока точно не определено, какие конкретно виды вооружений будут в нем содержаться.

По данным The Washington Post, предварительно в пакете фигурировали гаубицы, беспилотные летательные аппараты береговой защиты, а также костюмы радиационной, химической и биологической защиты.

Но пока неясно, останется ли все это снаряжение в финальном пакете, сообщает газета.

Ранее о том, что Белый дом собирается выделить на новое вооружение для Украины 750 миллионов долларов сообщало агентство Reuters.

На прошлой неделе Сенат США единогласно одобрил законопроект, позволяющий президенту Джо Байдену использовать программу ленд-лиза для упрощения отправки военной помощи Украине и странам восточной Европы. Последний раз программа действовала во Вторую мировую войну, когда американская военная помощь отправлялась противникам нацистской Германии — в первую очередь, Великобритании и СССР.

Кроме того, об отправке нелетальной военной помощи на сумму более полутора миллионов долларов Украине сообщила Южная Корея. По данным источников агентства "Рёнхап", Сеул на следующей неделе отправит Киеву бронежилеты, шлемы, медикаменты и сухпайки. Поставлять летальное оружие Украине Южная Корея пока не планирует.