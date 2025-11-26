Пентагон предложил внести Alibaba в реестр военных партнёров Китая

Пентагон предложил включить китайские компании Alibaba Group, Baidu, BYD и ещё пять юрлиц в реестр военных партнёров КНР. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо замминистра обороны Стивена Файнберга, направленное руководителям комитетов по вооружённым силам палаты представителей и сената США.

Остаётся неизвестным, были ли эти компании фактически внесены в перечень организаций, которые, по мнению Пентагона, сотрудничают с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Попадание в этот список не несёт прямых юридических последствий, но служит предупреждением для американских инвесторов, усложняет получение оборонных контрактов, повышает риски санкций и наносит репутационный ущерб. Сейчас в реестре числятся более 130 компаний.

По данным американской разведки, Alibaba Group передавала НОАК технологии и данные, которые могут использоваться для операций против целей в США – IP-адреса, информацию о Wi-Fi, платежах и другие пользовательские сведения.

Alibaba отвергла обвинения и заявила, что Вашингтон пытается манипулировать общественным мнением. Компания не стала комментировать вопросы о возможном сотрудничестве с НОАК.

МИД Китая сообщил Bloomberg, что Пекин выступает против действий США по чрезмерно широкому определению нацбезопасности и созданию "дискриминационных списков".

На фоне публикации отчёта о квартальной выручке акции Alibaba 27 ноября выросли на 2%.

