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Пентагон проведёт проверку авиаудара по сирийскому городу

Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин поручил провести проверку авиаударов по сирийскому городу Эль-Багхуз на границе с Ираком 18 марта 2019 года. Тогда погибли более 60 мирных жителей. Об этом сообщил Пентагон.

Инцидент, как сообщается, произошёл во время атаки США и Сирийских демократических сил по бойцам и объектам террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России и других странах мира).

Проводить проверку будет глава командования Сухопутных войск США генерал Майкл Гарретт. Он изучит имеющиеся отчёты и проведёт собственное расследование. Результаты будут представлены в течение трёх месяцев.

О том, что Пентагон мог скрыть информацию о человеческих жертвах во время авиаудара, в середине ноября сообщала газета The New York Times. По данным журналистов, американский истребитель сбросил бомбу на толпу людей в поле.

Представители Минобороны США, как утверждается, преуменьшали ущерб, а сама атака не предавалась огласке. Журналисты направили собранные данные Центральному командованию США. Оно признало факт авиаудара, а саму атаку, в результате которой были убиты два десятка джихадистов, назвало оправданной.

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