Пензенский экс-губернатор Белозерцев получил 12 лет колонии

Измайловский суд Москвы в четверг вынес приговоры по уголовному делу о коррупции в Пензенской области. Экс-губернатору региона Ивану Белозерцеву суд назначил 12 лет колонии строгого режима, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Одновременно суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" и бывшего члена Совета Федерации от Пензенской области Бориса Шпигеля. Ему вменяется в вину дача особо крупной взятки.
Белозерцеву и Шпигелю также назначены штрафы на сумму более 450 млн рублей каждому. Белозерцеву на десять лет запрещено занимать государственные должности. Обоих суд лишил наград.
Кроме Шпигеля и Белозерцева в деле фигурируют жена Шпигеля Евгения, директор компании "Фармация" Антон Колосков, в также сотрудники администрации Пензенской области Геннадий Марков и Фёдор Федотов. Евгения Шпигель получила 8,5 лет колонии общего режима, Колосков - 8,5 лет строгого режима, Марков и Федоров — по 7,5 лет колонии общего режима.
Защита осуждённых заявила, что намерена обжаловать приговоры.
Дело было рассмотрено в Москве по решению Верховного суда после
ходатайства Генпрокуратуры России, посчитавшей, что подсудимые сохранили влияние в Пензе, что может негативно сказаться на процессе.
Сами слушания проходили в СИЗО из-за состояния здоровья Шпигеля, пишет "Интерфакс". Предприниматель заявлял о серьёзных проблемах со здоровьем и говорил, что опасается умереть в следственном изоляторе.
- Белозерцев и Шпигель были задержаны в марте 2021 года и отправлены под арест в Москве. Оба вину не признали. По версии следствия, за год до этого Белозерцев получил через Маркова и Федотова от Шпигеля, его жены и Колоскова больше 31 млн рублей взяток за содействие в получении госконтрактов в регионе.
- Президент Владимир Путин уволил Белозерцева "в связи с утратой доверия". Позднее СК обвинил главу одной из участковых избирательных комиссий в регионе в фальсификациях на выборах губернатора в 2020 году, напоминает "Медиазона".
- Борис Шпигель заявлял, что уголовное дело против него возбудили после того, как он отказался отдать свой бизнес ФСБ. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя эти слова, рекомендовал Шпигелю обратиться с заявлением в правоохранительные органы.
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