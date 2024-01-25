Пензенский экс-губернатор Белозерцев получил 12 лет колонии

Измайловский суд Москвы в четверг вынес приговоры по уголовному делу о коррупции в Пензенской области. Экс-губернатору региона Ивану Белозерцеву суд назначил 12 лет колонии строгого режима, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Одновременно суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" и бывшего члена Совета Федерации от Пензенской области Бориса Шпигеля. Ему вменяется в вину дача особо крупной взятки.

Белозерцеву и Шпигелю также назначены штрафы на сумму более 450 млн рублей каждому. Белозерцеву на десять лет запрещено занимать государственные должности. Обоих суд лишил наград.

Кроме Шпигеля и Белозерцева в деле фигурируют жена Шпигеля Евгения, директор компании "Фармация" Антон Колосков, в также сотрудники администрации Пензенской области Геннадий Марков и Фёдор Федотов. Евгения Шпигель получила 8,5 лет колонии общего режима, Колосков - 8,5 лет строгого режима, Марков и Федоров — по 7,5 лет колонии общего режима.

Защита осуждённых заявила, что намерена обжаловать приговоры.

Дело было рассмотрено в Москве по решению Верховного суда после

ходатайства Генпрокуратуры России, посчитавшей, что подсудимые сохранили влияние в Пензе, что может негативно сказаться на процессе.

Сами слушания проходили в СИЗО из-за состояния здоровья Шпигеля, пишет "Интерфакс". Предприниматель заявлял о серьёзных проблемах со здоровьем и говорил, что опасается умереть в следственном изоляторе.