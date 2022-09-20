PepsiCo прекратила производство Pepsi, 7up и Mountain Dew в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. О приостановке выпуска и продаж в России брендов Pepsi, Mirinda и 7Up компания объявила еще 9 марта.

Журналисты Reuters посетили десятки супермаркетов, розничных магазинов и спортивных залов в России и выяснили, что последней датой выпуска продукции PepsiCo является 17 августа. Представитель компании пояснил агентству, что все концентраты для изготовления напитков закончились, после чего производство остановилось. При этом он отказался ответить, были ли остановлены продажи напитков в России.

В марте PepsiCo заявила, что продолжит продавать в России товары первой необходимости, такие как молоко и другие молочные продукты, детские смеси и детское питание. Компания работает в России более 60 лет.