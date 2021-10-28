Суд в Саратовской области заочно арестовал белорусского программиста Сергея Савельева за неправомерный доступ к охраняемой законом информации. Его планируют объявить в международный розыск. Подозреваемый передал правозащитникам видеозаписи пыток заключённых сотрудниками ФСИН, которая хранилась в базе ведомства, которую он администрировал.

О возбуждении уголовного дела и заочном аресте Савельева сообщила пресс-служба управления МВД по Саратовской области. Там находится туберкулезная больница Федеральной службы исполнения наказаний, в которой, согласно распространённым Савельевым видеозаписям, пытали заключённых.

Савельев объявлен в розыск в России. Сам он находится во Франции. Там он попросил политического убежища. Максимальное наказание по вменённой ему статье — до четырёх лет лишения свободы.